علاء نبيل: صعود منتخب مصر لأمم إفريقيا ليس إنجاز

أكد علاء نبيل نجم الكرة المصرية السابق، أن صعود منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا ليس إنجازًا، والاختبار الحقيقي في البطولة القادمة، مشيرًا إلى أن واقع المنتخب صادم وإذا كان التأهل إنجاز بالنسبة للبعض، وإذا كان التأهل على حساب اثيوبيا وماولاي انجاز فـ "هارد لك للكرة المصرية".

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الأهداف التي استقبلها المنتخب كانت بسبب عدم وجود ضغط، واخطاء الدفاع، ولم يكن هناك عمل تكيتيكي واضح من جانب روي فيتوريا، شاهدنا اليوم مجرد تقسيمة فقط، منتخب تونس استطاع التعامل بشكل جيد ويمتلك لاعبين قادرين على التحكم في رتم اللقاء وتعامل معها كأنها رسمية".

وأضاف: "هناك 18 نادٍ في الدوري المصري لديهم لاعبين، كان من الممكن الاستعانة بظهير أيسر، والمنتخب قد يكون تأثر نوعًا ما أمام تونس، لكنهم ليسوا السبب في الخسارة فقط، ومنذ فترة طويلة نتحدث عن أن النتائج أهم من الأداء، رغم أن الشعب المصري "ذواق" ويعشق كرة القدم، لازلنا نتذكر أهداف مصر في 98 واهداف البطولة بسبب الأداء الرائع مع الجوهري ثم حسن شحاتة في مختلف البطولات".

وواصل: "المباراة الودية (انذار شديد اللهجة) لمنتخب مصر وروي فيتوريا قبل المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم، وهدفنا الصعود للمونديال بكل تأكيد، لأن الجمهور المصري لن يقبل بغير ذلك، ولكن بالأداء الذي شاهدناه أمام تونس تبدو الأمور مقلقة للغاية".

وزاد: "فيتوريا اخطأ بعدم تجهيز البدلاء، كان عليه تجهيز بديل حارس آخر في غياب محمد الشناوي، والمفترض أنه جاء لصناعة منتخب قوي، واختيار لاعبين صغار السن، لكن اليوم رجعنا لنقطة الصفر، وأي مدرب مصري كان من الممكن أن يصعد لامم افريقيا، والمعركة القادمة هي نهائيات البطولة".

وأتم: "علينا أن نتدارك الأخطاء، ونستعد بقوة للمرحلة المقبلة".