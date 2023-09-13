"بطلات مصريات وتشيكيات".. سكرتير عام محافظ الإسماعيلية يشهد افتتاح معرض لوحات مصرية

تأكيدًا على أهمية التبادل الثقافي بين الشعوب، وتوطيدًا للعلاقات التاريخية بين مصر والتشيك والتعاون المُثمر بينهما في كافة المجالات، افتتح ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد للمحافظة مساء اليوم الثلاثاء معرض "البطلات التشيكيات والمصريات" بمكتبة مصر العامة، والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع سفارة الجمهورية التشيكية بالقاهرة والمراكز التشيكية.

وذلك بحضور السفير إيفان يوكل سفير جمهورية التشيك بمصر وحرمه، والسيدة تيريزا ممثلة سفارة التشيك والمسؤولة عن المعرض، والسيد توماس روتسيك بمنظمة ترويج التجارة بالتشكيك التابعة لوزارة الصناعة والتجارة التشيكية، النائبة آمال رزق الله، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رئيس حي ثالث، ولفيف من شيوخ وقساوسة بيت العيلة المصري، وكوكبة من الجهات التنفيذية والمعنية بالاحتفال وأيضًا الجمهور التشيكي.

ضمَّ المعرض ٢٤ لوحة لسيدات مصريات وتشيكيات من القرن ٢٠ و٢١ من مختلف المجالات واللائي عِشن في العصر الحديث، يصورها الجيل الأصغر من الرسامين من كلية التصميم والفنون بجامعة غرب بوهيميا وكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان. ويهدف هذا المشروع إلى تعريف النساء التشيكيات والمصريات البارزات وأدوار من الاجتماعية للجمهور المصري.

وفي كلمته، صرح السفير إيفان يوكل أن فكرة المعرض انطلقت قبل سنوات، وأقيم المعرض في أكثر من دولة حول العالم، وأكد أن المعرض له مذاق خاص في مصر، وتم عرضه لأول مرة في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في مارس ٢٠٢٣، ثم في مدينتي الأقصر والقاهرة، وسيستمر المشروع حتى ديسمبر ٢٠٢٣.

وأضاف "يوكل" أن نجاح النساء وتميزهن لا يقتصر على الماضي فقط ولكن الحاضر والمستقبل أيضًا، مشيرًا إلى أن هذا المعرض لا يقف وراءه فنانون وأسماء لامعة ولكنه من إنتاج طلاب من كلية (لاديسلاف. سوتنار) للتصميم والفنون بجامعة (غرب بوهيميا) وكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وهم طلبة موهوبون يدعمهم أستاذة لديهم رؤية.

وأوضح يوكل أن قصص النجاح لا تقتصر على السيدات اللاتي عرضت صورهن في المعرض، فهناك المزيد من السيدات الناجحات والمهمات في تاريخ جمهورية التشيك، ويتم تدريس قصصهن في المدارس الثانوية.

وعلى جانب أخر، رحب السكرتير العام المساعد بسفير جمهورية التشيك ومرافقوه، ونقل لهم تحية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مشيرًا إلى الروابط التي تجمع بين مصر والتشيك والتعاون المشترك الممتد من ستينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر.

وأكد أن هذا المعرض يبرز دور المرأة المصرية والتشيكية، التي تعتبر النواة الأساسية في بناء المجتمع، وأضاف أن رئيس الجمهورية كان من أولوياته دعم المرأة التي أصبحت جزءًا محوريًا من تشكيل الحكومة المصرية والبرلمان وفي مختلف القطاعات، بالإضافة إلى المبادرات التي تدعم صحة المرأة، وتشريع قوانين تخدم المرأة.

واختتم كلمته بالترحيب بالسفير في أرض محافظة الإسماعيلية، وشكر الشباب والتنفيذيين والقائمين على هذا المعرض.

وتلا ذلك عرض فيديو يبرز (أهم المعالم السياحية لمحافظة الإسماعيلية) وأيضًا فيديو يوضح (السياحة في التشيك).

وعلى هامش المعرض تم تقديم وجبات خفيفة ومشروبات تتميز بالطابع المصري والتشيكي أيضًا، كما تم عمل مسابقات وتقديم هدايا تذكارية تشيكية، بالإضافة لتقديم عرض فنون شعبية لتراث السمسمية لفرق مكتبة مصر العامة.