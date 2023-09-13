القبض على صاحب مخزن بحوزته 43 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر

نجحت مديرية التموين في أسيوط برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بلسيوط في القبض على شخص بدون وظيفة ويقيم في أسيوط أثناء قيادته سيارة نقل صغيرة على الطريق الصحراوي الشرقي القديم وعثر على السيارة محملة بـ 43441 علبة سجائر غير معروفة المصدر. وبعد التحقيق معه، وبمواجهته قرر تحميل المضبوطات بمعرفة صاحب السيارة الذي يقيم في منطقة مركز شرطة ساحل سليم بلسيوط لتسليمها إلى تاجر سجائر يقيم في منطقة مركز شرطة ناصر ببني سويف

وأوضح وكيل وزارة التموين في أسيوط أن الحملة استهدفت تفتيش الأسواق التجارية، وتم ضبط تاجر في محله الخاص، وعند تفتيش المخزن الملحق بالمحل تم ضبط بحوزته كمية كبيرة من السجائر مستوردة ومحلية تقدر بـ 9830 علبة سجائر وتم التعامل معه وفقًا للقوانين المعمول بها

تم تحرير المحضر اللازم للواقعة وتمت مباشرة التحقيقات من قبل النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد وكيل وزارة التموين في أسيوط استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين وتطبيق القانون بشدة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع التجار من التلاعب في الأسعار ومراقبة تطبيق التجار للقوانين التي تصدرها الدولة لضبط عمليات البيع والشراء في الأسواق.

تُعد حملة مديرية التموين في أسيوط ضربة قوية للتجارة غير المشروعة والنشاطات غير القانونية المتعلقة بتجارة السجائر غير المدرجة. إن هذه الجهود الحثيثة تضع نقطة ضوء على أهمية مكافحة التهريب وتجارة السلع غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد والصحة العامة.

تعد تجارة السجائر غير المدرجة مشكلةً كبيرةً في العديد من البلدان، حيث تتسبب في خسائر مالية كبيرة للحكومة وتهدد الأمن الصحي للمجتمع. إن تهريب السجائر يؤدي إلى تفشي البضائع غير القانونية والمضرة بالصحة، ويؤثر كذلك على العمل العادل في السوق ويصعب تحصيل الضرائب بطرق شرعية.

لذلك، فإن الجهود المبذولة من قبل الجهات التنفيذية في مديرية التموين في أسيوط تستحق الثناء والتقدير. يجب أن تستمر هذه الحملات بشكل مستمر وباستخدام أحدث التقنيات والأساليب لمكافحة تهريب البضائع غير القانونية وتجارة السجائر غير المدرجة.

على الحكومة والسلطات المعنية أن توفر الدعم الكافي لهذه الجهود، وتوفير الموارد اللازمة لتعزيز التفتيش وتوسيع نطاق الرقابة على أسواق التجارة غير المشروعة ومنع تجارة السجائر غير المصرح بها. يجب أن تُعاقب الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه الأنشطة غير القانونية وأن يتم اتخاذ إجراءات رادعة تحد من هذه الظاهرة.

على الجانب الآخر، ينبغي للأفراد أن يكونوا على دراية بأهمية شراء السلع من الأماكن الرسمية والمتاجر المعتمدة، وعدم شراء السجائر غير المشروعة أو المصدر غير المعروف. يجب أن يكون الجميع على قدر من الوعي والمسؤولية في تطبيق القوانين ودعم جهود مكافحة تجارة السجائر غير المدرجة.