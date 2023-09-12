منتخب المانيا يسقط فرنسا بثنائية في الظهور الأول لفولر

حقق منتخب المانيا فوزاً مستحقاً على ضيفه الفرنسي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم.

الشوط الأول

جاءت المباراة سريعة وقوية منذ بدايتها ونجح المنتخب الألماني في تسجيل هدف التقدم بعد 5 دقائق فقط عن طريق توماس مولر.

وكاد سيرجي جنابري أن ينجح في مضاعفة النتيجة الا أن تسديدته القوية مرت بجوار القائم.

سيطر المنتخب الألماني على وسط الملعب بعد الهدف ونجح في فرض اسلوب لعبه على اللقاء.

تحسن مردود منتخب فرنسا بعد مرور النصف ساعة الأولى وسدد تشاوميني كرة قوية خارج المرمى، ثم أهدر نفس اللاعب أخطر فرص الديوك بعد تسديدة رأسية مرت فوق العارضة في الدقيقة 38.

فرض المنتخب الفرنسي ضغطاً هجومياً كبيراً في الدقائق المتبقية الا أن صافرة نهاية الشوط أنهت الموقف.

الشوط الثاني

بدأ منتخب فرنسا الشوط الثاني بنشاط هجومي الا أن الألمان نجحوا في امتصاص الحماس الفرنسي لتنحصر الكرة في وسط الملعب.

واصل تشواميني تألقه وسدد كرة جديدة قوية تصدى لها الحارس تير شتيجن بثبات قبل أن يرسل كرة عرضية سددها جريزمان فوق العارضة.

نجح منتخب المانيا في استعادة السيطرة على وسط الملعب والاستحواذ على الكرة بينما عجز لاعبو المنتخب الفرنسي في مجاراتهم.

وفي الدقيقة 87 نجح ليروي ساني في تسجيل ثاني أهداف المانشافت قبل أن يسج جريزمان هدف تقليص الفارق في الدقيقة 89 من علامة الجزاء لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.