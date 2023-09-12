السجن 3 سنوات لعامل بأسيوط لتجارته بالشابو المخدر وحيازة سلاح أبيض

أصدرت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا قاسيًا ضد عامل يعمل في منطقة الوليدية بمدينة أسيوط. تمت إدانته بتجارة مادة الشابو المخدر وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص. وقد حكمت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف جنيه للتجارة غير المشروعة بالمخدرات، والحبس المشدد لمدة 3 أشهر وغرامة قدرها 100 جنيه لحيازته السلاح غير المشروع.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين و ضياء الدين أحمد دهيس ، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ

تعود أحداث القضية رقم 5868 لعام 2023 في قسم شرطة ثان أسيوط إلى تلقي النقيب حسام النمر، مساعد محقق في قسم شرطة ثان أسيوط، معلومات تفيد بقيام "محمد.أ.ح" الملقب بـ "دغه"، وهو سائق سابقاً ومتهم في 16 قضية مختلفة، بتجارة المواد المخدرة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، قاد النقيب حسام طاهر النمر، مساعد محقق في قسم شرطة ثان أسيوط، فريقًا من الشرطة السرية لاعتقال المتهم في مكان تواجده، وتمكنوا من القبض عليه. وأثناء تفتيشه، تم العثور على 13 حزمة بلاستيكية تحتوي على مادة الشابو المخدرة، بالإضافة إلى سلاح أبيض "سكين" ومبلغ مالي قدره 240 جنيهًا. وبعد مواجهته بما تم ضبطه، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التجارة وأن المبلغ المالي هو من عائدات بيع المواد المخدرة.

تأتي هذه العقوبة الصارمة كجزاءٍ عادل للمتهم وكتحذير قوي للآخرين من القيام بأعمال غير قانونية وتجارة المخدرات. يجب أن يكون هذا الحكم سببًا للتفكير والتراجع عن القيام بأعمال ضارة تؤثر سلبًا على المجتمع.

تؤكد هذه الحكمة دور القضاء في حفظ النظام وتطبيق العدالة. يجب أن يكون للقانون سطوة قوية لمواجهة التجارة غير المشروعة بالمخدرات وضبط الأسلحة الغير قانونية، وهذا الحكم هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق ذلك.

يهدف هذا الحكم أيضًا إلى تحسين الأمن والسلم في المجتمع وحماية الشباب من خطر المخدرات وتأثيراتها الضارة. يتعين على السلطات الأمنية والقضائية المستمرة في مكافحة المخدرات وضبط تجارها وملاحقة المتورطين بشكل صارم، وهو ما نراه في هذه الحكمة.

على الرغم من محاسبة المدعو بتجارته المخدرات وحيازته السلاح غير المشروع، يتوجب علينا أيضًا توجيه الجهود نحو التوعية والتثقيف ، وإعطاء الفرصة للمدانين لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة، لكي يستطيعوا العيش بشكل قانوني ومساهمة إيجابية في بناء المجتمع.

مع متابعة حكومتنا للقضاء على هذه الأنشطة الإجرامية ودعم الجهود المبذولة في مكافحة المخدرات، نأمل في رؤية تحسن ملحوظ في القضاء على هذه الظاهرة الضارة وتوفير بيئة أكثر أمانًا وسلامًا للمجتمع.