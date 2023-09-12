متحدث الجيش الليبي: السيول جرفت العائلات والمباني ومشهد الموت والدمار كارثي

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، إن المشهد حاليًا كارثي ولا يستطيع أحد وصفه بشكل دقيقي، متابعًا: "لدينا منطقة شاسعة تعرضت لـ دمار هائل من مناطق الجبل الأخضر إلى مرتفعات مدينة درنة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج تحت الشمس، مع الإعلامي أحمد سالم، هناك مدن قطعت الطرق عنها الطرق هناك أيضَا قرى محاصرة، ومواطنون يستغيثون في الصحراء والجبال، منوهًا إلى أن مشهد الموت والدمار كارثي وغير مسبوق.

وكشف أن عدد القتلى يرتفعون بشكل كبير، لافتًا إلى أن المساعدات تصل تباعًا إلى المطار في المنطقة الشرقية، من مصر سواء فرق إغاثية أو مؤن، أو خبراء مصريين، وأن الإمارات وضعت كل مقدراتها تحت تصرف الشعب الليبي، وكذلك دولتي تركيا والأردن، فهناك تضامن عربي وإسلامي كبير.

ونوه إلى أن المنطقة المنكوبة هي المنطقة الواقعة من مدينة المرج حتى مدينة درنة التي تعتبر الأكثر ضررًا، مشيرًا إلى أنه لا توجد منطقة أو قرية أو ريف في ليبيا إلا وبه مأتم، وأن أرقام الضحايا مفزعة ومباني دمرت بشكل كامل، مفيدًا أن السيول جرفت العائلات والمباني والكباري والجسور، والبحث جارٍ حاليًا عن بعض الطرق البديلة.