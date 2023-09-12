ميلوني: نتضامن مع الشعب الليبي بسبب الأضرار الناجمة عن الإعصار

عبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، عن تضامنها مع الشعب الليبي بعد الأضرار الجسيمة والخسائر البشرية التي خلفتها فيضانات ناجمة عن إعصار دانيال، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء الإيطالي أن ميلوني تابعت بألم الأضرار الجسيمة التي خلفها إعصار دانيال الذي ضرب الجزء الشرقي من ليبيا مخلفًا قتلى وجرحى ودمارًا.

وذكر البيان أن إيطاليا تعرب عن تضامنها مع عائلات الضحايا والشعب الليبي، وقد قامت بتفعيل الحماية المدنية لتتمكن من مساعدة ليبيا المتضررة من هذه الحالة الطارئة بأفضل طريقة ممكنة.