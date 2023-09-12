الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مأساة ليبيا تزداد.. 5000 وفاة و10 آلاف مفقود

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

تجاوز عدد ضحايا العاصفة “دانيال” في ليبيا الـ5000 وفاة و10 آلاف مفقود، وذلك حسبما أعلن عنه ممثل “اليونيسف” في ليبيا، اليوم الثلاثاء.

 ضحايا العاصفة “دانيال” في ليبيا

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إعصار دانيال.. الإسعاف الليبية: السيول أغرقت مدن بالكامل (فيديو)

وتستمر عمليات البحث وانتشال ضحايا العاصفة “دانيال” والتي ضرب ليبيا.

 

 قال وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عثمان عبدالجليل، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في درنة مأساوي، لافتًا إلى وجود آلاف الضحايا بسبب الإعصار دانيال، بحسب قناة العربية.

 

 كما ناشد مجلس الدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، الدول الشقيقة والصديقة الإسراع في تقديم معونات الإغاثة وانتشال الضحايا.

 

 من جانبه؛ أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ بليبيا، أن معظم عمليات الإنقاذ تتم يدويًا بمساعدة مواطنين، لافتًا إلى أنهم غير قادرين على التواصل مع الفرق الإسعافية في درنة بسبب انقطاع الاتصالات.

 

 من جهته، قال اللواء أحمد المسماري، متحدث الجيش الليبي، إن العديد من المناطق يصعب الوصول إليها جراء العواصف والسيول الغزيرة، حيث إن كل طرق المواصلات أصبحت خارج الخدمة بسبب العاصفة.

 

 وأضاف المسماري، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أننا نحتاج إلى فتح ممر جوي وبحري لنقل المصابين المتضررين من العاصفة، إضافة إلى أننا نحتاج إلى الدعم اللوجستي والإنساني لدعم متضرري العاصفة.

 

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