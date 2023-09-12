الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

تاياني يعلن مغادرة فريق حماية مدنية إيطالي باتجاه ليبيا

فيضانات ليبيا
فيضانات ليبيا

أعلن نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الثلاثاء، مغادرة فريق حماية مدنية إيطالي باتجاه شرق ليبيا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني إن " فريق من الحماية المدنية يغادر إلى ليبيا لتقديم الدعم للمناطق المتضررة من الفيضانات الناجمة عن الإعصار شبه المداري دانيال".

وأضاف "اتصلت بالسفير في طرابلس للحصول على آخر المستجدات. الحكومة الإيطالية تستجيب فورًا لطلبات الدعم للفيضانات في شرق ليبيا: بدأ بالفعل فريق تقييم متقدم بتنسيق من قبل الحماية المدنية لدينا". (نوفا).

 

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