الانطباعات الأولى عن iPhone 15 Pro Max.. الأضواء والكاميرا وزر الإجراء

شهد حدث Apple iPhone 15 اليوم أن الشركة تقضي الكثير من الوقت (والمال) في الحديث عن رؤيتها "Apple 2030" لحياد الكربون والمسؤولية البيئية. المفارقة هي أن شركة Apple تريد منك شراء المزيد من أجهزة iPhone، وللقيام بذلك، فإنها تقدم نماذج جديدة بميزات مختلفة قليلاً حتى تتمكن من إنفاق أموالك. مع iPhone 15 وiPhone 15 Pro هذا العام، بدأت Apple أيضًا في الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي التي تفرض على كل جهاز جديد يتم تصنيعه بحلول نهاية العام المقبل دعم الشحن عبر USB-C. في حين أن هذه أخبار جيدة بالنسبة لمعظم الناس، إلا أنها تعني أن أولئك الذين قد لا يكون لديهم سلك متوافق بالفعل سيتعين عليهم، مرة أخرى، الحصول على شاحن جديد.

بالإضافة إلى المنفذ الجديد (وداعا، Lightning!)، يحصل iPhone 15 Pro Max على عدسة تكبير بفضل نظام رباعي المنشور، بالإضافة إلى ما يسمى بزر الإجراء الذي يحل محل مفتاح التمرير الموجود على الجانب. على iPhone 15 و15 Plus الأساسيين، نودّع أيضًا النوتش ونقول مرحبًا بالجزيرة الديناميكية. يبدو أنه مع سلسلة iPhone 15، فإننا نترك الكثير من الأشياء في الماضي، ونأمل أن يكون هناك أشياء أفضل.

أكثر هذه التغييرات إثارة للاهتمام هو زر الإجراء، الذي يمكن برمجته للقيام بأحد الأشياء العديدة. افتراضيًا، سيظل يقوم بالتبديل بين الوضعين الصامت والرنين. ولكن من خلال الدخول إلى الإعدادات، يمكنك تخصيصها لبدء التسجيل الصوتي وفتح الكاميرا وتبديل أوضاع التركيز والمزيد. داخل كل اختصار، يمكنك الحصول على مزيد من الدقة حول ما يفعله زر الإجراء. لنفترض أنك اخترت اختصار الكاميرا. يمكنك النقر على القائمة المنسدلة لاختيار ما إذا كان سيتم تشغيله في وضع الصورة العادي أو في صورة شخصية أو فيديو أو صورة شخصية.

شيء واحد جدير بالملاحظة حول زر الإجراء هو أنه، بصرف النظر عن الوضع الافتراضي، سيتعين عليك الضغط عليه لفترة طويلة لبدء الاختصار فعليًا. إذا قمت بالضغط عليه فقط، سترى مؤشرًا على الشاشة بجوار الزر يخبرك بالضغط باستمرار، بينما تتغير الجزيرة الديناميكية للإشارة إلى ما سيتم تشغيله. اعتقدت أنه سيكون من المزعج أن أضطر إلى الضغط لفترة طويلة على الزر لتشغيل ما أريده بالفعل، ولكن من خلال قضاء المزيد من الوقت معه شعرت أنه قد يكون من السهل جدًا إيقاف الإجراء. على الرغم من أنني لا أعتقد أن الضغط لفترة طويلة سيمنع بالضرورة الدفعات العرضية، إلا أنه على الأقل أقل احتمالية لحدوثها من النقر البسيط. من الواضح أن هذا شيء سيتعين علي اختباره في العالم الحقيقي من خلال رميه في حقيبتي أو حقيبتي لمعرفة مدى إزعاجه.

تمكنت بسرعة من التحقق من عدسة التكبير الجديدة في هاتف iPhone 15 Pro Max من خلال التقاط صور لشخصيات إعلامية من مسافة بعيدة. لقد استخدمت iPhone 14 Pro الخاص بي لالتقاط صورة لمايكل فيشر (المعروف أيضًا باسم The Mr Mobile) من جميع أنحاء منطقة العرض العملاق، مما دفع الكاميرا إلى الحد الأقصى للتكبير/التصغير بمقدار 15x. بعد ذلك، باستخدام جهاز iPhone 15 Pro Max التجريبي، قمت بالتقاط صورة لشخص آخر من مسافة بعيدة قليلاً، باستخدام الحد الأقصى للتكبير/التصغير 25x. لم تكن الصور من الهاتف الأحدث أقرب كثيرًا فحسب، بل بدت أيضًا أكثر سطوعًا ووضوحًا.

بالطبع، هذا ليس شيئًا يمكنني تقييمه بشكل صحيح حتى يتم إجراء مقارنة حقيقية جنبًا إلى جنب مع إعدادات أكثر عدالة، ولكن يمكنني بالفعل أن أخبرك أنه على iPhone 15 Pro Max، ستحصل على نافذة صغيرة في أعلى اليسار ل إظهار المكان الذي تم تكبيره في الإطار. هذه هي الطريقة الأساسية التي تقوم بها جميع الهواتف ذات التكبير الشديد (مثل هواتف Pixel وGalaxy الرائدة) أيضًا.