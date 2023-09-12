Apple iPhone 15.. وداعًا Lightning ومرحبًا USB-C

بعد موجة الشائعات المعتادة، أصبحنا نعرف الآن بالضبط ما تقوم شركة آبل Apple بتعبئته في هاتف iPhone 15 الجديد. ونعلم أيضًا أن الطرازات تبدأ بسعر 799 دولارًا وهي متاحة للطلب المسبق بدءًا من يوم الجمعة مع توفرها في 22 سبتمبر.

الميزة الرئيسية هي الشحن المنفذ: الآن تحتوي جميع طرز iPhone 15 على USB-C بدلاً من منفذ Lightning القديم (شكرًا للاتحاد الأوروبي). تتضمن التغييرات الأخرى تقديم Dynamic Island، الذي كان مخصصًا سابقًا لهواتف Apple ذات المستوى الاحترافي فقط. في الخلف، تشتمل الكاميرات المزدوجة على عدسة بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x. والآن يتم تمكين الوضع الرأسي تلقائيًا، مما يتيح لك تطبيق التأثير لاحقًا، أو عدم تطبيقه على الإطلاق. يتم تشغيله بالكامل بواسطة شريحة A16 Bionic، الموجودة سابقًا في موديلات iPhone 14 Pro من الجيل السابق.

إذا كنت مهتمًا بمنفذ USB-C هذا وكنت في السوق لشراء هاتف iPhone جديد، فقد ترغب في مقارنة أحدث هاتف من Apple بأحدث الطرز وأكثرها تشابهًا: Samsung Galaxy S23 وGoogle Pixel 7.