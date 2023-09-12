سرق فلوس.. حبس مدير مشتريات مدرسة خاصة بالجيزة 4أيام





أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس مدير مشتريات بمدرسة خاصة بالدقي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى.

وكلفت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من التحريات حول الواقعة والاستماع إلى أقوال الشهود.

وتعود الواقعة إلى ورود بلاغ لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة من (مدير حسابات بمجموعة مدارس) باكتشافه سرقة (مبلغ مالى) من داخل المقر الإدارى الخاص بمجموعة المدراس كائن بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مدير المشتريات بذات المقر - مُقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة).

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه لدى (سباك - مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة) أمكن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

