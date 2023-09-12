المنظمة العربية تعقد المؤتمر العربى تحت عنوان "دور الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"

انطلقت فعاليات المؤتمر العربى الخامس تحت عنوان "دور الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والذى تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، على مدار يومى 10، 11 سبتمبر الجارى، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وعدد من رؤساء الجامعات العربية وخبراء التعليم العالى في الوطن العربي، وذلك بمقر المنظمة الرئيسي بالقاهرة..



أكد الدكتورعاشور على أن التنمية المستدامة تمثل موضوعًا حيويًا وهامًا لمستقبل الوطن العربى، خاصة فى ظل التحديات المتعددة التى تواجه العالم اليوم، لافتًا إلى أن الجامعات هى المكان الأفضل لتحقيق تكامل أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية داخل إطار شامل يحقق الأهداف التى وضعتها الأمم المتحدة.



وأشار إلى أهمية المؤسسات الجامعية كحاضنات للأفكار مما يسهم فى تطوير تقنيات وحلول جديدة تعمل على تحسين الاستدامة فى مختلف المجالات؛ كالطاقة المتجددة، والزراعة، وإدارة الموارد المائية، والتكنولوجيا النظيفة، وغيرها، وأشار كذلك إلى أهمية دمج أهداف التنمية المستدامة فى البرامج الأكاديمية والأنشطة الطلابية وإتاحة الفرصة للطلاب للابتكار والتفكير بشكل إبداعى.



وفي كلمته بافتتاح المؤتمر قدم الدكتور ناصر الهتلان القحطانى، المدير العام للمنظمة الشكر للوزير لرعايته الكريمة للمؤتمر، وأوضح القحطانى أن المؤتمر يهدف لتوفير منصة عربية لتسليط الضوء على دور الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من تحسين جودة الحياة بالمجتمعات والقضاء على الفقر وتعزيز التعلم، وتحقيق التكامل بين الجهود العربية لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، مشيرًا لأهمية دور الجامعات على وجه الخصوص والتى تلعب دورًا حيويًا فى نقل المعرفة والعلوم وتقديم المبادرات والحلول.



كما أكد الدكتور عمرو سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية على حرص الاتحاد على تعزيز العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أهمية العمل العربى المشترك لتلبية أهداف التنمية التى تحتاجها المجتمعات العربية، ونوّه سعادته بتوصيات المؤتمر العربى الأول للتنمية المستدامة، وضرورة تعميمها على الجامعات ووزارات التعليم العالى بالدول العربية، ومن بينها إنشاء وحدات للتنمية المستدامة بالجامعات العربية، وربط التعليم بالتنمية المستدامة، وتفعيل الشراكة بين الجامعات ومختلف مؤسسات المجتمع، وتبنى الجامعات لمشاريع تتماشى مع الاقتصاد الأخضر.



شَرُف المؤتمر بحضور الدكتورأحمد بن سالم العامرى رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتورعمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورعدنان إبراهيم عبد نائبًا عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى العراقى، الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية بالمملكة الأردنية الهاشمية.



يهدف المؤتمر إلى إدماج أهداف التنمية المستدامة وغاياتها وخططها عبر البرامج والمناهج في المساقات الجامعية للدراسات الأولية والدراسات العليا، وكذلك في البحوث والاستشارات والدراسات ذات الصلة، وبما يمكن من بناء القدرات وتعزيز الخبرات الوطنية في تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والأفكار واكتشاف الفرص والتحديات لأهداف التنمية المستدامة وغاياتها.