رموهم في الترعة.. التحقيق مع والد ونجله خطفا روح شقيقين صغيرين

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة خطف متهمين لروح طفلين شقيقين والتخلص من جثمانهما في مياه ترعة الإسماعيلية.

وأمرت النيابة العامة بحبس كل منهما 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجه للمتهمين.

وتبين من التحريات أن مرتكبي الواقعة أب ونجله قتلا طفلين شقيقين والتخلص من جثثهما في مياه ترعة الإسماعيلية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفلين رحيم ال ح، 6 سنوات، وشقيقه إسلام ال ح، 5 سنوات، في حالة تحلل بمياه ترعة كفر أبو نجم بمركز أبو حماد.

تم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى القرين المركزي والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من التحريات الأولية أن الطفلين متغيبان عن منزل أسرتهم منذ أسبوع بدائرة مركز أبو حماد، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب كل من: محمد ص م ع، 65 سنة، موظف بالمعاش، ونجله خالد، 33 سنة، عامل، مقيمين في شارع مقابل لأسرة الطفلين المجني عليهم، وتبين أن المتهم الأول استدرج الطفلين وضربهم على رأسهما وخنقهما، ووضع الجثتين في شيكارة، وساعده نجله في نقلهما على موتوسيكل وإلقائهم في مياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية الطحاوية وجرفهم التيار لمكان العثور عليهم.