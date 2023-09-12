مؤتمر آبل 2023.. سعر iPhone 15 و Apple Watch Series 9

كشفت شركة آبل النقاب عن iPhone 15 وSeries 9 Apple Watch وApple Watch Ultra 2 خلال حدثها السنوي في سبتمبر في كوبرتينو، كاليفورنيا، يوم الثلاثاء.

سيبدأ سعر iPhone 15 القياسي من 799 دولارًا، بينما يبدأ سعر iPhone 15 Plus من 899 دولارًا. يبدأ سعر iPhone 15 Pro من 999 دولارًا، بينما يبدأ سعر iPhone Pro Max من 1199 دولارًا.



سيبلغ سعر Series 9 Apple Watch 399 دولارًا.

ستكون جميع طرز iPhone الأربعة متاحة للطلب المسبق في 15 سبتمبر وستكون متاحة في المتاجر في 22 سبتمبر. وستطرح الساعة أيضًا للبيع في 22 سبتمبر.

تم عقد العرض الرئيسي، والذي كان يسمى "Wonderlust"، في حرم شركة أبل في مسرح ستيف جوبز. أصبح هذا الحدث عنصرًا أساسيًا سنويًا في تقويم التكنولوجيا، ويرجع تاريخه إلى ظهور هاتف iPhone الأصلي لأول مرة في عام 2007.

سعر ومميزات ايفون 15

أطلقت شركة Apple لأول مرة هواتف iPhone 15 و15 Plus و15 Pro و15 Pro Max في حدثها السنوي.



سيبدأ سعر iPhone 15 القياسي من 799 دولارًا، بينما سيبدأ سعر iPhone 15 Plus من 899 دولارًا.

ستحتوي الهواتف على Dynamic Island، وهي عبارة عن شق مُعاد تصميمه في الجزء العلوي من الشاشة يشغل مساحة بصرية أقل. تمت إضافة الميزة لأول مرة إلى طرازات iPhone 14 Pro العام الماضي.

كيف يبدو آيفون 15؟

أبل تكشف عن هواتف آيفون الجديدة.

تاريخ إصدار آيفون 15

سيكون iPhone 15 و15 Plus متاحًا للطلب المسبق في 15 سبتمبر، وسيكون متاحًا عبر الإنترنت وفي المتاجر في 22 سبتمبر.

كاميرا ايفون 15

ستحتوي طرز iPhone 15 القياسية على نظام كاميرا محسّن يسمح بتقريب بصري أكبر، والتحول من مستشعر الكاميرا الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل إلى إصدار بدقة 48 ميجابكسل.

تتمتع الكاميرا الجديدة بنفس دقة الكاميرا الموجودة في iPhone 14 Pro.

ايفون 15 لون

سيظهر iPhone 15 لأول مرة بخمسة ألوان – الوردي والأسود والأبيض والأزرق والأصفر.

سعر ومميزات ايفون 15 برو

تأتي طرازات iPhone 15 Pro من Apple بحجمين وأربعة أشكال مختلفة.

يبدأ سعر iPhone 15 Pro من 999 دولارًا، بينما يبدأ سعر iPhone Pro Max من 1199 دولارًا.

ستحتوي أجهزة iPhone على جوانب من التيتانيوم، والتي تحل محل الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدم منذ iPhone X.

كاميرا ايفون 15 برو

تتميز هواتف iPhone Pro الذكية من Apple بمجموعة من الكاميرات عالية الدقة بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل.

ستحتوي طرازات iPhone 15 Pro على ثلاث كاميرات، على غرار الطرازات السابقة، ومستشعر كاميرا رئيسي بدقة 48 ميجابكسل.

سيحتوي iPhone 15 Pro Max على العديد من الميزات الجديدة والمحدثة، بما في ذلك التكبير البصري 5X.

الوان ايفون 15 برو

ستأتي طرازات iPhone 15 Pro باللون الرمادي الداكن والأسود والأزرق الداكن والرمادي الفاتح.

سعر Apple Watch Series 9، "النقر المزدوج"

أعلنت شركة Apple عن ميزات ومواصفات جديدة لساعتها

أعلنت شركة Apple عن أحدث طراز لساعة Apple Watch: السلسلة 9.

تأتي الترقية الأساسية من شريحة معالجة جديدة تسمى S9-Sip، والتي تدعي الشركة أنها ستكون أسرع من تلك التي تم تقديمها في عام 2020.

ستبدو السلسلة 9 مشابهة للنماذج السابقة، ولكنها ستحتوي على ألوان محدثة بما في ذلك اللون الوردي وضوء النجوم والفضي.



المزيد عن Apple Watch: كيفية الحصول عليها

ستحتوي السلسلة 9 أيضًا على ميزة جديدة تسمى "النقر المزدوج". تتيح هذه الميزة للمستخدمين الرد على الهاتف من خلال النقر بأصابعهم معًا.

سعر الساعة هو 399 دولارًا. سيتم طرح الساعة للبيع في 22 سبتمبر.

سعر ساعة ابل واتش الترا 2

وجه جديد لـ Apple Watch Ultra 2 يسمى Modular Ultra.

على غرار Series 9، ستحتوي Apple Watch Ultra 2 أيضًا على ميزة "النقر المزدوج" وستحتوي على S9-Sip.

ساعة أبل الترا2 سيتمتع بعمر بطارية يصل إلى 36 ساعة وبسعر 799 دولارًا.

شاحن ابل USB-C

ستتحول جميع أجهزة iPhone الجديدة من الشحن Lightning إلى USB-C للامتثال لقوانين الشاحن المشتركة في الاتحاد الأوروبي.



أحداث أبل على مر السنين

شاهد أكثر من 30 مليون شخص حدث Apple لعام 2022 على YouTube.

وكشفت شركة آبل عن جهاز iPad في عام 2010، وساعة Apple Watch في عام 2014، وAirPods في عام 2016.

ومع بيع أكثر من 1.2 مليار جهاز iPhone، أصبحت شركة Apple "جزءًا أساسيًا من حياة الناس حول العالم"، كما قال دان آيفز، محلل Wedbush Securities، لصحيفة USA TODAY.