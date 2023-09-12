منتخب المانيا يتقدم على فرنسا بهدف في الشوط الأول

أنهى منتخب المانيا الشوط الأول من مباراته امام نظيره الفرنسي متقدماً بهدف دون رد ي المباراة الدولية الودية التي تجمعهما مساء اليوم.

جاءت المباراة سريعة وقوية منذ بدايتها ونجح المنتخب الألماني في تسجيل هدف التقدم بعد 5 دقائق فقط عن طريق توماس مولر.

وكاد سيرجي جنابري أن ينجح في مضاعفة النتيجة الا أن تسديدته القوية مرت بجوار القائم.

سيطر المنتخب الألماني على وسط الملعب بعد الهدف ونجح في فرض اسلوب لعبه على اللقاء.

تحسن مردود منتخب فرنسا بعد مرور النصف ساعة الأولى وسدد تشاوميني كرة قوية خارج المرمى، ثم أهدر نفس اللاعب أخطر فرص الديوك بعد تسديدة رأسية مرت فوق العارضة في الدقيقة 38.

فرض المنتخب الفرنسي ضغطاً هجومياً كبيراً في الدقائق المتبقية الا أن صافرة نهاية الشوط أنهت الموقف.