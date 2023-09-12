الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

حماس تحاول التوسط لإيقاف اشتباكات مخيم عين الحلوة بلبنان

مخيم عين الحلوة
مخيم عين الحلوة

وصل أحد كبار قادة حماس إلى بيروت، اليوم الثلاثاء، إلى مخيم عين الحلوة جنوب البلاد لإنهاء الاشتباكات، في أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين بلبنان، التي استؤنفت على الرغم من اتفاقات وقف إطلاق النار المتعددة.

 

txt

لبنان يُعلن تجدد الاشتباكات في "عين الحلوة" وإصابة 4 أشخاص

txt

تجدد الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

وأدى القتال الذي استمر لأيام في مخيم عين الحلوة للاجئين بالقرب من مدينة صيدا الساحلية الجنوبية إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين، بحسب مسؤولين طبيين ووسائل إعلام رسمية.

وأصابت رصاصات وقذائف طائشة مناطق سكنية في ثالث أكبر مدينة في البلاد، مما أدى إلى إصابة خمسة جنود لبنانيين عند نقاط تفتيش بالقرب من المخيم يوم الاثنين.

وتم إعلان وقف إطلاق النار في وقت متأخر من يوم الاثنين، بعد أن التقى رئيس مديرية الأمن العام في لبنان مسؤولين من الفصائل الفلسطينية المتنافسة، واستمرت الهدنة ساعات فقط قبل اندلاع القتال مرة أخرى.

وقالت حماس في بيان إن المسؤول البارز في الحركة موسى أبو مرزوق سيلتقي مسؤولين لبنانيين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية لمحاولة التوصل إلى تسوية لإنهاء الاشتباكات.

جدير بالذكر أن حماس لم تتورط في تلك الاشتباكات التي دارت بين فصائل متشددة وحركة فتح على خلفية مقتل أحد قادتها في المخيم.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

استمرار اتفاق وقف إطلاق النار بمخيم عين الحلوة وسط خروقات طفيفة

إصابة جنود لبنانيين بقذيفة خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة

نجيب ميقاتي: الأولوية لإنهاء الفراغ الرئاسى في لبنان

إيران تُبدي استعدادها لحل أزمة الكهرباء في لبنان
الجريدة الورقية