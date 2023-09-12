مؤتمر آبل 2023.. سيأتي iPhone 15 مزودًا بمنفذ USB-C

انتقلت آبل Apple إلى معيار USB-C بعد انتظار طويل من قبل المستخدمين والحكومات، وهو المعيار الذي تستخدمه آبل Apple بالفعل على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها وبعض أجهزة iPad المتطورة.

جاء هذا التغيير بسبب مطالبة المنظمين في الاتحاد الأوروبي بالانتقال إلى معيار منفذ شحن مشترك للهواتف الذكية.

تم أيضًا إطلاق Apple Watch Series 9 في هذا الحدث بسعر يبدأ من 41,900 روبية هندية، وتبدأ Apple Watch SE بسعر 29,900 روبية هندية وستكون متاحة اعتبارًا من 22 سبتمبر.

سجلت شركة آبل Apple انخفاضًا بنسبة 2.4٪ في مبيعات iPhone في الربع المالي الثالث - وهو انخفاض نادر للمنتج الذي عزز نمو الشركة لسنوات.