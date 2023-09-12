تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدا، محاكمة 8 متهمين بالشروع في إنهاء حياة 3 أشخاص بسبب خلافات بينهم، بمنطقة العياط.

غدا .. محاكمة 8 متهمين بتهمة الشروع في إنهاء حياة 3 أشخاص بالعياط

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 5659 لسنة 2023 جنايات العياط، لـ 8 متهمين، تتراوح أعمارهم ما بين 17 حتى 50 عاما، في يوم 4 أبريل الماضي استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم "مصطفى.ع"، و"إسلام.م"، و"رضا.م"، قاصدين ترويعهم وغيرهم لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني حاملين أسلحة نارية وذخائر، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتعريض حياتهم للخطر.

وتابعت التحقيقات أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى، وهو في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليهم مع سبق الإصرار على إثر خلاف بينهم، فبيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهم، وما أن ظفروا بهم، انهالوا عليهم بالأسلحة النارية، محدثين إصاباتهم إلا أنهم قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة وبدون ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش"، وذخائر "طلقتان خرطوش".

تفاصيل محاكمة موظف بإحدى شركات شبكات الهواتف المحمولة

كما تنظر محكمة الجيزة، غدا، محاكمة موظف بإحدى شركات شبكات الهواتف المحمولة، بتهمة اختلاس 3 ملايين جنيه من الشركة.

يصدر القرار برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل عبد السميع، وأحمد بهاء الدين سليم، وأمانة سر سعيد برغش.

وكشف التحقيقات أن المتهم استولى على بضائع مملوكة لجهة عمله بقيمة 3 ملايين و255 ألف جنيه بدون وجه حق.

وكشفت التحقيقات في القضية التي تحمل رقم 16725 لسنة 2022 جنايات مركز كرداسة، أن المتهم "محمد. أ"، 37 عاما مسئول أول مراقبة المخزون والمبيعات، في غصون المدة 15 يناير عام 2020 حتى 18 نوفمبر عام 2021 استغل وظيفته وأجرى تحويلات لبضائع الشركة على قاعدة بياناتها من قسم المبيعات إلى قسم النقل، ونقلها لفروع أخرى بواسطة اسم المستخدم وكلمة السر المنوط به استخدامهما في متابعة نقل البضائع بين الفروع، وتسلم بنفسه البضائع من فرعي الشركة بالقرية الذكية بزعم نقلها وتسليمها لفروع أخرى، إلا أنه استولى عليها لنفسه بغير حق وبنية تملكها.