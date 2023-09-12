تنظر محكمة الجيزة، غدا، محاكمة موظف بإحدى شركات شبكات الهواتف المحمولة، بتهمة اختلاس 3 ملايين جنيه من الشركة.

غدا، محاكمة موظف بشركة اتصالات بتهمة اختلاس 3 ملايين جنيه بالجيزة

يصدر القرار برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل عبد السميع، وأحمد بهاء الدين سليم، وأمانة سر سعيد برغش.

وكشف التحقيقات أن المتهم استولى على بضائع مملوكة لجهة عمله بقيمة 3 ملايين و255 ألف جنيه بدون وجه حق.

وكشفت التحقيقات في القضية التي تحمل رقم 16725 لسنة 2022 جنايات مركز كرداسة، أن المتهم "محمد. أ"، 37 عاما مسئول أول مراقبة المخزون والمبيعات، في غصون المدة 15 يناير عام 2020 حتى 18 نوفمبر عام 2021 استغل وظيفته وأجرى تحويلات لبضائع الشركة على قاعدة بياناتها من قسم المبيعات إلى قسم النقل، ونقلها لفروع أخرى بواسطة اسم المستخدم وكلمة السر المنوط به استخدامهما في متابعة نقل البضائع بين الفروع، وتسلم بنفسه البضائع من فرعي الشركة بالقرية الذكية بزعم نقلها وتسليمها لفروع أخرى، إلا أنه استولى عليها لنفسه بغير حق وبنية تملكها.

محاكمة مشرف مالي بمدرسة صناعية متهم باختلاس 805 آلاف جنيه

كما تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا، محاكمة مشرف مالي بمدرسة أبو رواش الصناعية، لاتهامه باختلاس 805 آلاف جنيه رسوم التحاق الطلاب بالمدرسة

صدر القرار برئاسة المستشار عادل جبر، وعضوية المستشارين هاني لويس عبد الملك، وعنتر عبد الوهاب، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ورأفت عبد التواب.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 14094 لسنة 2021 جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 4 لسنة 2023 حصر أموال عامة عليا، أن "محمد. م"، 34 سنة، سكرتير ومشرف مالي وشئون مخزنية لمدرسة أبو رواش الصناعية التابعة لإدارة كرداسة التعليمية في غضون المدة من عام 2018 حتى 2021 بدائرة مركز كرداسة وبصفته موظفًا عامًا، ومن مندوبي التحصيل والأمناء على الودائع - سكرتير مدرسة أبو رواش الصناعية التابعة لإدارة كرداسة التعليمية المختص بتحصيل رسوم قيد الطلاب بالصفوف الدراسية، وحفظها وتوريدها بحساب الإدارة التعليمية الموحد لدى بنكي مصر والبنك الأهلي اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وتابعت التحقيقات إن المتهم اختلس مبلغ 805 آلاف جنيه، المسلم إليه بسبب وظيفته وصفته سالفتي الذكر، حيث اختلس على رسوم التحاق الطلاب بالمدرسة عن الأعوام الدراسية 2018 و2019 و2020 و2021، لتوريدها بحساب الإدارة التعليمية الموحد بالبنك الأهلي وبنك مصر وفقا لاختصاصه الوظيفي إلا أنه لم يقم بتوريدها واحتبسها لنفسه بنية تملكها.

وأضافت التحقيقات أن تلك الجريمة ارتبطت بجريمتى تزوير محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بنصيب فيها واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان بتاريخ 3 أغسطس من العام قبل الماضي ارتكب تزويرًا في إيصالات الإيداع أرقام 173345 بمبلغ 27 ألف جنيه، 174336 بمبلغ 10.390 ألف جنيه، 173456 بمبلغ 33 ألف جنيه المنسوبة للبنك الأهلي المصري، وإيصال منسوب لبنك مصر بمبلغ 50 ألف جنيه؛ بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها وأثبت بها على خلاف الحقيقة توريد مبالغ مالية بحساب الإدارة التعليمية الموحد لدى البنكين سالفي البيان، وذيلها بتوقيعات نسبها زورًا لموظفي البنكين.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدمها للموظف المختص بجهة عمله محتجا بما دون بها زورًا ولإعمال أثرها في إصدار إيصالات الدفتر رقم 33 ع ح وعمل التسوية اللازمة لتلك المبالغ بناء على تلك المحررات المزورة، وسترًا لاختلاسه جزء من المبلغ المشار إليه.