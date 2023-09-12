عاقبت محكمة جنايات الجيزة ، المتهم «فتحي .م- 38 سنة»، عاطل، بالسجن المؤبد وغرامة مالية 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار بالمخدرات في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

المؤبد لعاطل بتهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري في بولاق الدكرور

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 4275 لسنة 2022 والمقيده برقم 28632 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهم حيازة وإحراز 89 طربة حشيش و65 كيسًا من الهيروين وسلاح ناري فرد خرطوش للدفاع عن نشاطه الإجرامي، متخذا من دائره قسم بولاق الدكرور.

تعود تفاصيل القضية رقم 4275 لسنة 2022، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، عن قيام المتهم «فتحي. م» بالاتجار في الحشيش والهيروين، وبعد تقنين الإجراءات والتحريات وإعداد الأكمنة، تم ضبطه وبحوزته 89 طربة حشيش و65 كيس هيروين وسلاح ناري.

"الداخلية" تكشف تفاصيل إنهاء حياة فتاة على يد شقيقها ببورسعيد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من الأهالي بوجود شخص ممسكًا بسكين عليها آثار دماء ومحاولتهم الإمساك به.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة عليه وضبطه وعُثر بحوزته على 2 سلاح أبيض "مطواة، سكين"، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته أقر بقتل شقيقته لخلافات بينهما واعتراضه على خطبتها ومعاملتها السيئة له، وتم العُثور على المجنى عليها داخل أحد العقارات بدائرة القسم وبها جرح ذبحي وطعني، وتم نقل جثمانها إلى المستشفى، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.