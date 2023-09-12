ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان، 5 أشقاء تعدوا على زوجة أبيهم بالضرب، بقرية الإسماعيلية بمركز كوم أمبو، وذلك لحرمانها من الميراث.

لحرمانها من الميراث..5 أشقاء يعتدون على زوجة أبيهم بأسوان

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور مركز شرطة كوم أمبو بلاغًا يفيد بتعدي 5 أشقاء علي زوجة أبيهم بقرية الإسماعيلية، وتم تشكيل فريق أمني، وذلك لضبطهم، بعد التعدي على زوجة أبيهم وضربها.

وتم ضبط الـ 5 أشقاء وهم 3 رجال وامرأتان، وذلك بعد تعديهم على زوجة أبيهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

وتم العرض على جهات التحقيق بكوم أمبو وتوجيه تهمة التعدي على زوجة أبيهم لحرمانها من الميراث، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق

كما أقدم شاب على قتل والده لرغبته فى الحصول على الميراث بمنطقة عين شمس.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوصول مسن عمره 76 سنة مصاب لأحد المستشفيات ووفاته بداخلها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن الجثة لمسني مصاب باثار ضرب وتعذيب بمختلف أنحاء الجسم

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنه بسبب رغبة المتهم فى الحصول على الميراث لشراء المواد المخدرة،وباعداد الآمنة اللازمة تم ضبطه وتحرر المحضر اللازم.

مصرع شخص أسفل عجلات قطار

وفي سياق آخر لقي شخص مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات قطار السكة الحديد بمحطة السباعية التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان وعلي الفور تم نقل الجثة الي مشرحة إدفو العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور مركز شرطة ادفو إخطارًا بمصرع شخص اسفل عجلات قطار السكة الحديد وتحديدا بمحطة السباعية، وتم نقل الجثة إلي المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف، وذلك لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.