وكيل صحة قنا يتابع فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية فرشوط

تابع الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، فعاليات القافلة الطبية المجانية، التى نظمتها مديرية الصحة والسكان بقرية العسيرات التابعة لمركز فرشوط، وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للاستغاثات بمجلس الوزراء، وجامعة جنوب الوادي، وبنك الشفاء، بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين لاسيما بالقرى الأكثر احتياجًا، رافقه الدكتور أشرف الأحمر، وكيل المديرية ومدير الطب العلاجي بالمديرية وفريق المتابعة بالمديرية والدكتور طارق، مدير الإدارة الصحية بفرشوط.

وتابع "بدران" عمليات الكشف بالعيادات المختلفة التى تتضمنها القافلة، مشيرًا إلى أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 1451 مواطنًا فى 8 تخصصات طبية بواقع " 750 حالة رمد، 141 حالة أمراض باطنية، 121 حالة جلدية، 117 حالة طب أطفال، 113 حالة عظام، 102 حالة أنف وأذن، 70 حالة أمراض صدرية، 37 حالة جراحة عامة، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقًا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية. ‏‪ ‬

وقال وكيل وزارة الصحة بقنا، إن القافلة قدمت خدمات الكشف وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية، وكذلك صرفها بالمجان، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.