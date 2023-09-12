آبل تكشف عن iPhone 15 Pro بحافظة من التيتانيوم وتتمسك بالأسعار

كشفت شركة آبل يوم الثلاثاء عن هاتف iPhone 15 Pro جديد بهيكل من التيتانيوم وشريحة أسرع تتيح كاميرات أفضل وألعابًا محمولة، وهي خطوات مصممة للاستجابة للركود العالمي للهواتف الذكية.

تتضمن التشكيلة الجديدة iPhone 15 بسعر يبدأ من 799 دولارًا وiPhone 15 Plus بسعر يبدأ من 899 دولارًا.

اختارت شركة آبل عدم رفع الأسعار خلال فترة صعبة على مستوى العالم بالنسبة لمبيعات الهواتف الذكية، بالنسبة لسلسلة Pro، تبدأ الأسعار من 999 دولارًا وPro Max بسعر 1199 دولارًا، وهي نفس أسعار العام الماضي لنفس مستويات التخزين، المتاحة بدءًا من 22 سبتمبر.

سيحتوي كل من طرازات Pro ونماذج iPhone 15 الأخرى على شاشة أكثر سطوعًا وكاميرا بدقة 48 ميجابكسل بالإضافة إلى الكوبالت المعاد تدويره بنسبة 100٪ في بطارياتها.

قالت شركة Apple إنه يمكن الآن استخدام الاتصال عبر الأقمار الصناعية لجهاز iPhone 15 لاستدعاء المساعدة على الطريق. يتم طرح هذه الميزة مع جمعية السيارات الأمريكية (AAA) في الولايات المتحدة.

قالت شركة Apple إن كابلات الشحن USB-C قادمة إلى كل من iPhone 15 وعلبة الشحن الخاصة بأجهزة AirPods Pro، مما يسمح باستخدام نفس كابلات الشحن المستخدمة بالفعل لأجهزة iPad وMac.

وسيحتوي على نفس شريحة A16 Bionic التي شكلت سابقًا عقل iPhone 14 Pro.

ويأتي هذا الحدث في المقر الرئيسي لشركة Apple في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي المستمر، خاصة في الصين، ثالث أكبر سوق لشركة Apple حيث تواجه تحديات من القيود الموسعة على استخدام أجهزة iPhone الخاصة بها في المكاتب الحكومية وأول هاتف رئيسي جديد منذ عدة سنوات من Huawei Technologies. (HWT.UL).

وقد لقت هذه الإعلانات التوقعات إلى حد كبير وانخفضت الأسهم بنسبة 1.7٪ بعد الساعة الأولى من الحدث.

وقالت شركة آبل إن هاتف iPhone 15 Pro Max – وهو أكبر هاتف تصنعه الشركة – سيحتوي على عدسة كاميرا جديدة ذات تقريب بصري أطول من الموديلات السابقة. تستخدم العدسات سلسلة من المنشورات لمحاكاة أداء عدسة أطول.

وقالت Apple أيضًا إن موصل USB-C الجديد في طرازات iPhone 15 Pro سيسمح لمصوري الفيديو بتسجيل فيديو عالي الجودة مباشرة على محرك أقراص ثابت خارجي، مما يسهل استخدام الهاتف ككاميرا فيديو احترافية.

وقالت Apple أيضًا إن iPhone 15 Pro يمكنه التقاط ما تسميه "مقاطع الفيديو المكانية" باستخدام اثنتين من كاميرات الجهاز لالتقاط فيديو ثلاثي الأبعاد. وقال جريج جوسوياك، مدير التسويق، إن مقاطع الفيديو هذه ستكون قابلة للعرض على سماعة الرأس Vision Pro من Apple والتي من المقرر أن يتم طرحها في أوائل العام المقبل.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة آبل إن الشركة استخدمت التعلم الآلي لاكتشاف شخص ما في الإطار، مما يسمح للمستخدمين بتحويل الصورة إلى صورة فورية أو لاحقًا في تطبيق الصور.

وعرضت شركة آبل أيضًا ساعة Series 9 الجديدة المزودة بميزة تسمى "النقر المزدوج" حيث يقوم المستخدمون بالنقر فوق الإبهام والإصبع معًا مرتين، دون لمس الساعة، من أجل أداء مهام مثل الرد على مكالمة هاتفية.

وقال جيف ويليامز، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Apple، إن التطبيق يستخدم التعلم الآلي لاكتشاف التغيرات الصغيرة في تدفق الدم عندما ينقر المستخدم بأصابعه معًا، مما يحرر اليد الأخرى لمهام أخرى مثل تمشية كلب أو حمل فنجان من القهوة.

تتميز Apple Watch Ultra 2 بميزات جديدة لركوب الدراجات والغوص وما قالت Apple إنها ألمع شاشة صنعتها على الإطلاق. ستبدأ السلسلة 9 بسعر 399 دولارًا وستبدأ ساعة Ultra 2 بسعر 799 دولارًا وستكون متاحة في 22 سبتمبر.

قالت ليزا جاكسون، مديرة البيئة في الشركة، إن شركة آبل لن تستخدم الجلود بعد الآن في أي من منتجاتها. وتقوم الشركة باستبدال بعض هذه المنتجات بنسيج يسمى "FineWoven" والذي تقول إنه يبدو وكأنه جلد الغزال.

وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك أيضًا إن شركة آبل "تسير على الطريق الصحيح" لشحن سماعة الواقع المختلط Vision Pro في أوائل العام المقبل.

وبينما تقدم شركة آبل ميزات ومنتجات جديدة، شكل جهاز iPhone أكثر من نصف مبيعات شركة Apple البالغة 394.3 مليار دولار في العام الماضي.

وانخفض سوق الهواتف الذكية العالمي من شحن 294.5 مليون هاتف إجمالي إلى 268 مليون هاتف في الربع الثاني، لكن شحنات شركة آبل انخفضت بأقل من أي شركة كبرى لصناعة الهواتف الذكية، حيث انخفضت من 46.5 مليون هاتف إلى 45.3 مليون، وفقًا لبيانات من شركة Counterpoint Research.