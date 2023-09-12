تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن موعد الإجازة الرسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقًا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر ربيع الأول سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:41 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 30 من صفر 1445هـ الموافق 15/9/2023م اليوم التالي للرؤية.

يوم الرؤية يوم الخميس 29 من صفر:

وفي يوم الرؤية يوم الخميس 29 من صفر 1445هـ الموافق 14/9/2023م يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بـ 9 دقائق في مكة المكرمة و4 دقائق في القاهرة.

وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (4– 8 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين 1- 27 دقيقة، وبذلك يكون يوم الجمعة 15/9/2023 م هو المتمم لشهـر صفر 1445هـ ، وبذلك تكون غرة شهر ربيع الأول 1445هـ فلكيًا يوم السبت 16/9/2023م.

موعد الإجازة الرسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف:

بينما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

وتأتي إجازة الخميس، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرية، طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.