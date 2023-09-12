روبياليس .. تقبيل "جيني" لحظة "عفوية" كلها بهجة وسعادة

تحدث لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني المستقيل مجددا عن قبلته التي طبعها على فم اللاعبة جيني هيرموسو عقب الفوز بكأس العالم للسيدات الشهر الماضي.

وقال لم تكن هناك أي دوافع جنسية خلال القًبلة حيث كانت أشبه ببنته وكما يفعل مع بناته، نافياً وجود أي دوافع جنسية لديه عندما فعل ذلك.

واستقال روبياليس من منصبه عقب الضجة التي أحدثها تصرفه مع لاعبة باتشوكا المكسيكي، إذ أوقفه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وفتح المدعي العام الإسباني بحقه تحقيقاً بتهمة الاعتداء الجنسي، كما طلبت المحكمة مثوله أمامها للتحقيق معه.

وقال روبياليس في مقابلة مع المذيع البريطاني الشهير بيرس مورجان: لقد كان تصرفي نبيلاً، كنت أعيش اللحظة فقط عندما قبلت جيني، لم يكن لي أي دافع جنسية على الإطلاق، لقد قبّلتها كما أقبّل واحدة من بناتي.

وواصل: هذا التصرف كلفني منصبي، وربما كنت لأفعل الأمر بشكل مختلف، إلا أنني ما زلت مؤمناً بأنها لحظة عفوية ومليئة بالسعادة والبهجة، لم تكن كما صوروها، اعتداء جنسي وما شابه ذلك.

وقال أنا رجل جيد، ومؤمن تماماً بأن الحقيقة ستظهر في نهاية المطاف وسأنتصر، و اتخذت قرار الرحيل بعد الحديث مع والدتي وبناتي، وقال لي مقربون "يجب أن تركز على استعادة كرامتك وتواصل حياتك يا لويس، ابتعاد عن منصبك حتى لا تلحق الضرر بعائلتك والأشخاص الذين تحبهم.

ودخلت والدة روبياليس إضراباً عن الطعام الأسبوع الماضي في إحدى كنائس أقليم الأندلس، فيما أشارت "ماركا" نهاية الأسبوع الماضي إلى دخولها المستشفى بسبب مضاعفات صحية.