رئيس مدينة رأس غارب يتفقد المنطقة العشوائية ويسلم مساكن متضررى السيول

تفقد اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب المنطقة العشوائية (عشش الجبل وعشش البلد ) يرافقه سكرتير مدينة رأس غارب والتخطيط العمرانى ومدير مكتب رئيس المدينة للانتهاء من المرحلة الثالثة لبديل العشوائيات

( مرحلة التخطيط العمرانى ) والانتهاء من كشوف المستحقين واعتمادهم من اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر والاستعداد لبد ازالة المبانى وتسليمهم الوحدات البديلة بحى الروضه .

وفى السياق ذاته، تفقد نديم الازالات التى تمت فى المراحل السابقة وتقدير حجم انقاض ازالات المبانى لدراسة رفع جميع انقاض المبانى والتخلص منها والبدء فى تخطيط الطرق وتمهيد المنطقة وتوفير بيئة صحية امنة للمواطنين .

كما صرح اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب أنه تنفيذا لتصديق اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بتعويض الملاك متضررى السيول لوحدات بديله .

تم توجيه اللجان المشكلة اليوم لتسليم الملاك متضررى السيول للوحدات (بلوك) والمصدق عليها من بديل العشوائيات بحى الروضه بعد اجراء المعاينات اللازمه والتأكد من ازالة مساكنهم ورفع الانقاض واستلام الوحدات ( الشقق والمستغلة كمساكن مؤقته )، مشيرا بأنه تم اليوم الانتهاء من تسليم عدد (2) بلوك للملاك من متضررى السيول واستلام عدد (2) وحدة سكنية ( شقة) بعد التنسيق مع شركة مياه الشرب وهندسة االكهرباء وشركة طاقة غاز لرفع العدادات من المنازل وتأمين المنطقة .

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بتوفر حياة كريمة للمواطنين .

كما كرم اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب الفتيات خريجات المدرسة الفكرية ذوى القدرات الخاصة المتدربات على الطباعة على الملابس والادوات الزجاجية والادوات المصنعة من العاج بمقر جمعية تنمية المجتمع التابعة لادارة التضامن الاجتماعى .

وبمشاركة مجتمعية مقدمة من شركة لطاقة الرياح تم تدريب الفتيات خريجات المدرسة الفكريةو قدمت الشركة اجهزة الطباعة اللازمة لصالح الجمعية وذلك فى اطار التنمية المستدامة لانشاء مشروع تجارى تديره الفتيات المتدربات وتوفير فرص عمل لهن، وذلك بحضور شريف عمر مدير ادارة التضامن الاجتماعى و مهندسة هبة إبراهيم مدير إدارة البيئة والمجتمع براس غارب ومهندس مصطفى عبد الهادي مدير الموقع وفاطيما بغدادي مسؤول تواصل مجتمعي