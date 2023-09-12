15 نوفمبر.. محاكمة عاطل لاتهامه بإنهاء حياة طفل بمنطقة السلام

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، محاكمة عاطل لاتهامه بإنهاء حياة طفل بمنطقة السلام، إلى جلسة جلسة 15 نوفمبر المقبل

15 نوفمبر..محاكمة عاطل لاتهامه بقتل طفل بمنطقة السلام

جاء القرار برئاسة المستشار محمد شريف طاهر وعضوية المستشارين هشام الشريف وهانى ربيع ومحمد منير وأمانة سر يحيي عبد الرشيد.

كانت النيابة أحالت المتهم «رازق. م» 35 سنة عامل إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد.

ونص أمر الإحالة إن المتهم بيّت النية والعزم على على قتل المجنى عليه، ولم يرق قلبه لحداثه سنه وباركه الشيطان وساوسة ففارق بينها وبين إنسانية ووضع رأس المجنى عليه في جردل ملىء بالمياه ولم يكتف بذلك بل تعدى عليه بالضرب.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم لم يهن عليه المجنى عليه وزاده قسوة وأطبق على عنقه وحمله ثم أسقطه أراضا قاصدا إزهاق روحه.

كما حاز المتهم بقصد التعاطى جوهر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها، إضافة إلى حياته بقصد التعاطي «البنزوديازبين»، وأحرز سلاحا أبيض وخرطوم.

واستمعت النيابة إلى شهود العيان وقالت الشاهدة الأولى «بائعه خضروات» إنها أبصرت المتهم يعاتب المحني عليه ثم أغرقه في المياه، وعقب مرور فترة شاهدته داخل العشة الخاصه به حاملا المجني عليه ثم خرج منفردا وأغلق بابها بستارة.

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كما استعجلت نيابة شمال القاهرة، التحريات المبدئية حول (مالك مجموعة صيدليات- مقيم بمحافظة القاهرة) محكوم عليه بالحبس 215 سنة وكفالات مالية فى 144 حكما قضائيا) وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت قوات الأمن بقطاع وزارة الداخلية تمكنت من ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الأقصر) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "قتل عمد".

وضبط (حاصل على دبلوم- مقيم بمحافظة الشرقية ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 23 قضية "تبديد".

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