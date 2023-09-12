جلسة تصوير مثيرة لرانيا يوسف في لبنان.. تاتو الكتف الأبرز (شاهد)

خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير في العاصمة اللبنانية بيروت، على هامش حضورها مهرجان “جولدن أورد” المحلي الذي ترعاه وتقيمه قناة “MTV” اللبنانية.

وتكرم رانيا يوسف على مجمل أعمالها الفنية وخاصة أدائها المتميز في مسلسل “عالم تاني”، الذي عرض في شهر يناير في العام وحقق نجاحًا شعبيًا كبيرًا.

وأخذت الفنانة رانيا يوسف عددًا من الصور خلال جلسة التصوير التي ركزت على “التاتو” المرسوم على كتفها من الخلف، حيث قابلتها كاميرا التلفزيون اللبناني وأجرت معها حوارًا مطولًا.

تكريم لمجمل الأعمال

وفي الحوار أعربت عن سعادتها بالتكريم في لبنان عن مجمل أعمالها وعن دورها في مسلسل "عالم تاني"، مضيفة أن بلاد الأرز هي وطنها الثاني، وأنها تسافر دائمًا إليه وتقريبًا مرة في الشهر، لمقابلة أصدقائها.

ونوهت إلى أن أكثر شيء تعشقه في لبنان طبيعته الخلابة وشعبه "الشيك الودود" وطعامه اللذيذ، لافتة إلى أنها من محبي نادين نجيم ونادين الراسي وماجي بوغصن ووائل كافوري ونانسي عجرم وأليسا.

وعن إثارة تصريحاتها للجدل، أكدت أنها لا تتعمد الأمر، بل إنها مختلفة وشخصية طبيعية وترتدي ما يعجبها ويليق عليها، مردفة: “دا مختلف عن الشعب المصري المتحفظ شوية، فأنا تربيتي مختلفة وأتمتع بالجرأة لأني تربيت في جو به حرية تجعلني أختار ما أخطط له؛ لذا أتحمل المسئولية عن قراراتي”.

عكننة الارتباط

وتابعت خلال لقائها مع قناة “MTV” اللبنانية: “أمنح بناتي الحرية، وعمري ما أدخلت في ارتدائهم للملابس وقرارات الدراسة وعلاقاتهم بأصدقائهم”، مشيرة إلى أن الهجوم على ملابسها “لا يفرق معها طالما لا تأذي أحد، محدش لي عندي حاجة”.

وأكملت: “اعتزلت الحب والزواج والعلاقات وأعيش من أجل بناتي وشغلي ونفسي، أريد أن انبسط دون عكننة”، مشددة على أن فشل الفنانات لا علاقة له بالزواج، ممثلة بارتباط أحمد حلمي بمنى زكي، متابعة: “الزوجة المرتبطة بفنان ينجح ارتباطه والمرتبطة من خارج الوسط تفشل لعدم فهم زوجها طبيعة عملها”.

صوت مصر

وعن الجدل الدائر في مصر حول المطربة التي تستحق لقب "صوت مصر"، قائلة إن كل مغنية مصرية هي صوت مصر، فلدينا شيرين عبد الوهاب وأنغام، وأن النزاع بينهما إثارة غير ضرورية.

وأضافت أنه من الأمر الجيد والممتاز لو جسدت 10 أو أكثر مطربات صوت مصر، مطالبة بعدم التدخل بين شيرين وأنغام؛ لأنه يزيد من الضغينة بينهما دون طائل، فكل الفنانين هم ولاد مصر.

وعن استعدادها لموسم رمضان المقبل، قالت إنها تجهز لمسلسل في رمضان، وقبله آخر يسمى “السرداب”، وتحضر لفيلمين هما “فيتو” و"خارج الخدمة"، لافتًا إلى أن أحد المسلسلات يدور حول ما بين 1943 و2023.

قمع المرأة

وعن فيلم فيتو، نوهت إلى أنه يدور حول اعتراض السيدات على ما يحدث لهن في المجتمعات العربية، مشيرة إلى أنه يشبه شخصيتها وأن القائمين على العمل اختاروها للدور بسبب ذلك، مردفة: “لست راضية عن وضع المرأة في العالم العربي، فهي لا تأخذها حقها في أي شيء، فالمجتمعات العربية والشرقية تقهر المرأة بشكل عنيف للغاية سواء في الحقوق والحياة”.

وتابعت: “يكفي أنهم يحكمون عليها في خروجتها وملابسها في حين إن المجتمعات الغربية لا يربطون بين الملابس وطبيعة السيدات”، لافتة إلى أن تصريحاتها الجريئة لا تؤثر على عملها وأن متابعيها غالبيتهم من السيدات والبنات اللائي يشجعنها على اختياراتها وجرأتها.

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