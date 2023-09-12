أزمة عبد الرحمن العبود ونونو سانتو.. تحركات للاحتواء بعد الصدامات

أزمة عبد الرحمن العبود ونونو سانتو، تصدرت مؤشر البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى تحرك إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، لاحتواء الأزمة مع مدرب للفريق، بعد الصدامات التي أدت إلى خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني.

واستأنف الاتحاد تدريباته بعد انتهاء الإجازة الممنوحة للاعبين من قبل البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق خلال فترة توقف دوري روشن السعودي للمحترفين بالتزامن مع أيام فيفا، وسط غياب الهداف الاتحادي الذي يتوقع انضمامه إلى بقية زملائه في تدريب الليلة.

ولم يقتصر الغياب عن مران النادي الغربي على النجم الفرنسي، بل امتد إلى زميله عبدالرحمن العبود الذي اكتفى بأداء حصة صباحية دون المشاركة في التدريبات الجماعية المسائية.

وكان قد قال عبد الرحمن العبود عقب إغلاق الميركاتو الصيفي: "بعد انتهاء فترة التسجيل، وبعد الصمت الطويل احتراما للاتحاد ولعقده ومحبته لجماهير الاتحاد، تمنى أن يكون الحال أفضل مما كان"، لا سيما معاناته من التجاهل والإبعاد اللذين لا يعلم حتى اللحظة أسبابهما.

برنامج خاص من أجل العودة لصفوف الفريق

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن إن اللاعب قرر أن يبدأ برنامجا خاصا من أجل العودة لصفوف الفريق، إلا أنه يخشى أن يستمر رفض المدرب منحه فرص المشاركة في الفترة المقبلة، أو على الأقل وجوده على مقاعد البدلاء.

وتابعت الصحيفة السعودية، بأن العبود تحرك مباشرة عبر وكيله أيضا من أجل أن تقوم إدارة النادي بالاجتماع مع نونو سانتو، وتقريب وجهات النظر، حيث إنه يود العودة للمشاركة في المباريات قبل فتح الانتقالات للاعبين في فترة التسجيل الشتوية، حيث يطمح في البقاء مع الفريق في البطولات التي سيشارك فيها، من بينها دوري أبطال آسيا، وكذلك كأس العالم للأندية.

إدارة نادي الاتحاد رفضت عروضا من عدة أندية

وأوضحت، أن إدارة نادي الاتحاد قد رفضت عروضا من عدة أندية لضم العبود بنظام الإعارة لموسم واحد في الميركاتو الماضي، مع تحمل جزئي من قبل الاتحاد لرواتب اللاعب، وأن تكون الإعارة دون أي مبلغ للنادي.

وأضافت، أن اللاعب سعى بكل جدية من أجل الخروج من نادي الاتحاد في هذه الفترة، حيث منح موافقات شفهية لعدد من مسؤولي الأندية التي فاوضته، وتحديدا الشباب والاتفاق، إلا أن رد إدارة ناديه لم يكن متناسبا مع رغبته، ورأت أن تحمل جميع رواتبه، والحصول أيضا على مبلغ مالي من هذه الإعارة شرط لا يمكن التراجع عنه.

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن طلب اللاعب للخروج من نادي الاتحاد لموسم واحد فقط لتغيير الأجواء والابتعاد عن الصدامات مع سانتو، ودون بيع عقده الذي ينتهي في عام 2026، حيث مدد لثلاثة مواسم، بعد أن كان مقررا أن ينتهي العام الحالي 2023.

تاريخ عبد الرحمن العبود

عبد الرحمن العبود هو لاعب كرة قدم سعودي ولد في 1 يونيو 1995، يلعب في خط الوسط في نادي الاتحاد، وفي المنتخب السعودي الأول.

بدأ مع الاتفاق، ثم أعاره الاتفاق إلى نادي العروبة في عام 2016 لمدة 6 شهور، وعاد بعدها إلى الاتفاق، وانتقل إلى نادي الاتحاد في عام 2019، كما اختير ضمن تشكيلة المنتخب السعودي الأول في كأس العالم 2022 في قطر.