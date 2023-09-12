اتحادى المهندسين والجامعات العربية يعتمدان معايير التقييم والاعتماد للكليات والمعاهد الهندسية

نظما اتحادي المهندسين العرب واتحاد الجامعات العربية المؤتمر الأول للتقييم والاعتماد للكليات والمعاهد الهندسية عبر الفيديوكونفرانس وذلك تطبيقاً للتعاون المشترك لمذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحادين

حاضر فى المؤتمر الدكتور عادل الحديثى الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية والدكتور فادى جعارة نائب رئيس جامعة القديس يوسف والدكتور علاء الدين الحلحولى رئيس الجامعة الألمانية الأردنية والدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر .

وشارك بالمؤتمر ١٦٩ رئيس جامعة وعميد كلية واستاذ جامعى، وتضمن المؤتمر محاضرتين الأولى ناقشت الهيئة العربية للاعتماد الهندسى والتكنولوجى والثانية ناقشت محور هيئات الاعتماد بالدول العربية

وأوضح الدكتور عادل الحديثى، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب ، أن اتحاد المهندسين العرب أولى منذ تأسيسه أهمية كبيرة لموضوع التعليم الهندسي وعقد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بهذا الموضوع



وأضاف الدكتور عادل الحديثى ، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر أهمية التقييم والاعتماد للكليات والمعاهد الهندسية ، أن هذا المؤتمر يأتى استكمالاً لهذه المسيرة الهامة، حيث يبرز في وقتنا الحاضر أهمية إيلاء الجهود للتعليم بشكل عام والتعليم الهندسي بشكل خاص، وهذا يستوجب من المؤسسات التعليمية والاتحادات والمسؤولين عن العملية التعليمية أن يتكاتفوا للارتقاء بالتعليم الهندسي.

ووجه الدكتور عادل الحديثى ، الشكر للدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ، والأساتذة رؤساء الجامعات و عمداء كليات الهندسة ورؤساء الأقسام الهندسية المشاركين في المؤتمر مؤكداً أهمية التقييم والاعتماد للكليات والمعاهد الهندسية للارتقاء وتطوير التعليم العالى

وأشار الحديثى إلى أن اتحاد المهندسين العرب واتحاد الجامعات العربية قد وقعا مذكرة تفاهم فيما بينهما تتضمن العديد من البنود ومنها موضوع التقييم والاعتماد ودعم اتحاد الجامعات العربية واعترافه بكل ما تقدمه الهيئة المختصة بذلك وهي الهيئة العربية للاعتماد الهندسي والتكنولوجي ، موضحاً وهذا المؤتمر يأتي كإحدى ثمرات مذكرة التفاهم وبإذن الله سيتبعه أنشطة مشتركة أخرى.

ولفت الحديثى، إلى إن هذه الهيئة تم تشكيلها بقرار من المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب وبناءً على توصية من مؤتمري مسؤولي التعليم الهندسي في الوطن العربي الأول والثاني والذين عقدا في دمشق وبيروت.

وقال الحديثى ، لقد عملت اللجنة التحضيرية للهيئة العربية للاعتماد الهندسي والتكنولوجي بشكل دؤوب من أجل وضع نظام أساسي لها وذلك بعد دراسة اغلب الأنظمة المعمول بها في التقييم والاعتماد في العالم وعقدت لهذا الغرض أربعه اجتماعات وورشة عمل دُعي اليها العديد من الأساتذة المهتمين وقد صودق على النظام الأساسي للهيئة من المجلس الأعلى للاتحاد . لافتاً ، وقد تم تشكيل مجلس أمناء للهيئة وفق شروط منصوص عليها في نظامها الأساسي وهم أساتذة قد تبوؤا مهام إدارية في جامعاتهم او كلياتهم الهندسية.

وأوضح الحديثى، إن المقصود من التقييم والاعتماد ليس المردود المادي إنما من أجل التقويم وإبداء الملاحظات على المناهج الدراسية بشكل أساسي إضافة الى أعداد الدارسين، و درجاتهم العلمية، والمختبرات ، المكتبات وغير ذلك من أمور تخص العملية التعليمية، وذلك من أجل الارتقاء بها لتحقيق مستوى تعليم هندسي يتماشى والتطور في العالم.

وأكد الدكتور عمرو عزت سلامة ، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ، خلال كلمة الافتتاح ، أن اتحاد المهندسين العرب يعد أحد الاتحادات العريقة على مستوى الوطن العربى وله دور فاعل فى الارتقاء بمهنة الهندسة والمهندس العربى .

وأوضح الدكتور عمرو عزت سلامة ، أن مذكرة التعاون المشتركة بين الاتحادين تضع معايير التقييم والاعتماد للكليات والمعاهد الهندسية ، مشيراً إلى وجود ممثل لاتحاد الجامعات العربية باتحاد المهندسين العرب لمتابعة التقييم والاعتماد وعقد الندوات والتدريب والتأهيل المشترك لطلاب الكليات والمعاهد الهندسية

