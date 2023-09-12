غدا.. انعقاد الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية في الجامعة العربية

تعقد وحدة الملكية الفكرية والتنافسية الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، غدا الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين، متابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية (اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة).

وكذلك مناقشة آليات إعداد وثيقة عن واقع الملكية الصناعية بالدول العربية، وأيضا موضوع الشبكة الإقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية، والتباحث حول التحديات التى تواجهواقع حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية وسُبل مواجهتها، واستكمال اعداد مسودة دراسة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة.

وقالت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشئون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية إن هذا الاجتماع يهدف إلى مواصلة الجهود وتنسيق العمل العربى المشترك فى مجال الملكية الفكرية منذ بدء أعمال اللجنة الفنية للملكية الفكرية بموجب القرار الوزاري الصادر عن الدورة 57 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2016.