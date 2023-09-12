أهلي 2005 يخسر أمام القناة في ثاني مواجهات دوري الجمهورية

تعرض فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ للخسارة خارج ملعبه أمام القناة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.



بهذه النتيجة تجمد رصيد «أهلي ٢٠٠٥» عند ٣ نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على بلدية المحلة ٨ - صفر.

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٥ من علاء عبده مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وتامر دسوقي مدرب الحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد نحلة مخطط الأحمال والإعداد البدني.

الفريق الأول بالأهلي ..

وعللى صعيد الفريق الأول غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، عصر اليوم مطار القاهرة الدولي، في طريقها إلى المملكة العربية السعودية، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الجمعة القادم بمدينة الطائف.

وقبل بداية المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

كما حرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.