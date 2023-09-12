بطلة سلة الزهور مريم مراد تشارك بدوري الأمم العالمية مع المنتخب الوطني

ضمت قائمة المنتخب الوطني لكرة السلة 3X3 تحت 21 سنة انسات؛ لاعبة كرة السلة بنادي الزهور مريم مراد بجانب ملك هشام وأية الفقي و ملك سامي استعدادًا لخوض دوري الأمم العالمية لكرة السلة الثلاثية بالعاصمة المنغولية أولان باتور خلال الفترة من 13 إلي 15 سبتمبر وهي ضمن بطولات التصنيف الدولي المؤهل لأولمبياد باريس 2024.

بطلة سلة الزهور مريم مراد تشارك بدوري الأمم العالمية

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد أعلن عن قوائم المنتخبات الوطنية لكرة السلة 3X3تحت 23 و تحت 21 عام المشاركة بدوري الأمم العالمية.

وجاءت القوائم كالتالي: قائمة منتخب مصر تحت 21 سنة سيدات تضم؛ ملك هشام و مريم مراد وأية الفقي و ملك سامي. بينما ضمت قائمة منتخب تحت 21 سنة رجال: سليم العيسوي و عمر سمارة و سيف قطز ومحمد أشرف. وضمت قائمة منتخب تحت 23 سنة سيدات كل من: يارا اسامة و حبيبة محمد و فريدة مسعد وريم طلعت. واخيرا تكون منتخب تحت 23 سنة رجال من: يوسف المعداوي ويوسف رفعت وإبراهيم هشام وإبراهيم لاديا.

ويقود منتخبات السيدات فنيًا المدرب عمرو عاصم، بينما يقود منتخب الرجال المدير الفني أحمد فوزي.

ويعد انضمام لاعبة الزهور لقوام المنتخب الوطني نتيجة طبيعية لتطور الرياضة في نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش، حيث شهدت الفترة الماضية انضمام العديد من اللاعبين لصفوف المنتخبات المصرية المختلفة سواء ليس فقط في الرياضات الفردية ولكت ايضًا في الألعاب الجماعية، تماشيًا مع التطور الكبير الذي يشهده نادي الزهور على جميع الأصعدة.