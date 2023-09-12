أقدم شاب على إنهاء حياة والده لرغبته فى الحصول على الميراث بمنطقة عين شمس، تم التحفظ علي الجثمان وتولت النيابة التحقيق.

للحصول على الميراث.. شاب عذب والده المسن حتي الموت بعين شمس

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوصول مسن عمره 76 سنة مصاب لأحد المستشفيات ووفاته بداخلها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن الجثة لمسني مصاب باثار ضرب وتعذيب بمختلف أنحاء الجسم

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنه بسبب رغبة المتهم فى الحصول على الميراث لشراء المواد المخدرة،وباعداد الآمنة اللازمة تم ضبطه وتحرر المحضر اللازم.

شاب يقتل أبوه بـ "الشاكوش"

كما شهدت مدينة بورسعيد جريمة إنهاء حياة أخرى قبل مرور 24 ساعة على مقتل فتاة على يد شقيقها ، فقد تلقى اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد إخطارا من مسشفى النصر بوصول جثة ( ناصر عبد المعطى محمد ) مصابا بتهشم فى عظام الجمعة وبه عدة طعنات متفرقة بجسده

وتم وضعه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ، حيث تبين أن المجنى عليه يقيم بمساكن الأمل بحى الضواحى وأن الجانى هو إبنه ويدعى "إبراهيم" حيث إنفرد بوالده فى المنزل وإنهال عليه ضربا بـ "الشاكوش" وعندما سقط غارقا فى دمائه طعنه بسكين عدة طعنات متفرقة ليتأكد من وفاته

وقام بإبلاغ والدته أنه قتل والده وأنه كان دائم التعدى على والده آخرها السبوع الماضى ، وقد سمع الجيران إستغاثة الأب ومحاولته الهروب من الطعنات وعند الوصول لشقته في الدور الأخير وجدوه غارقا في دمائه وإبنه يقف بجوار الجثة.

تم إبلاغ شرطة النجدة والإسعاف لنقل الجثة لمشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الحادث ومعرفة أسبابه .