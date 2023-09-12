يقوي الذاكرة.. فوائد مذهلة لشاي الروزماري

يعد إكليل الجبل (الروزماري) من الاعشاب العطرية التي تدخل في صناعة بعض العطور، ولا تستغنى عنها أغلب الأمهات في مطبخها، حيث تضيفها لبعض الوصفات وكذلك الزعتر ليجعلون الطعام ألذ وأشهى وفيما يلي نعرض لك فوائد الروزماري المختلفة.

روزماري

فوائد الروزماري:

يساعد على الهضم:

يستخدم إكليل الجبل تقليديًا للمساعدة في الهضم، ويساعد على تحفيز العصارات الهضمية في الأمعاء، كما يحفز وظائف الكبد والقنوات الصفراوية. يساعد إكليل الجبل في هضم الدهون عن طريق تسهيل تصريف القنوات الصفراوية، لذلك فهو التسريب المثالي في حالة صعوبة الهضم والانتفاخ.

يساعد في طرد السموم:

يساهم الروزماري في التخلص من سموم الجسم وتصريفها عبر الكلى والمسالك البولية، وذلك بفضل غناه بالفلافونويد على وجه الخصوص.

- يقوّي جهاز المناعة:

يساهم إكليل الجبل في تعزيز دفاعات الجسم الطبيعية ويقوّي جهاز المناعة. في الوقت نفسه، من المعروف أنه يساعد على منح الجسم الحيوية والنشاط.

- له تأثير مضاد للأكسدة:

يحتوي إكليل الجبل على مواد طبيعية تحمي الأنسجة والخلايا من الجذور الحرّة والإجهاد التأكسدي.

- يساعد في مكافحة التهابات الجهاز التنفسي والتهابات الأنف والأذن والحنجرة:

يساعد شاي الأعشاب من إكليل الجبل بشكل طبيعي على تخفيف مشاكل الجهاز التنفسي المتعلقة بالفيروس ونزلات البرد الطفيفة، وخاصة السعال بفضل تأثيره الطارد للبلغم.

- يقوّي الذاكرة والتركيز:

من الجيد أن يعرف الطلاب عند إجراء الاختبارات أن إكليل الجبل يعزز الإدراك والقدرات المعرفية، لاحظي أنه في حالة ارتفاع ضغط الدم، لا ينصح بتناول شاي إكليل الجبل.

كيفية تحضير شاي أعشاب إكليل الجبل:

- استخدميه طازجًا أو مجففًا حسب توفره.

- قومي بغلي الماء، وأضيفي القليل من أغصان إكليل الجبل المغسولة جيدًا.

- اتركيها تُنقع لمدة عشر دقائق، ثمَّ صفي المزيج واشربيه.

- اشربي 3 أكواب يوميًا كحدٍّ أقصى.