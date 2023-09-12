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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

سلطان عمان وولي العهد السعودي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات

هيثم بن طارق ومحمد
هيثم بن طارق ومحمد بن سلمان 

 

بحث السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، في بالعاصمة العُمانية مسقط اليوم الثلاثاء، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وعدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن سلطان عمان وولي العهد السعودي أعربا خلال اللقاء عن عزمهما المُضي قُدُمًا في تعزيز أوجه التعاون الثنائي القائم في شتى المجالات بما يُلبي طموحات الشعبين العُماني والسعودي الشقيقين.

 

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