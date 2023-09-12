وديًا .. تفوق تونسي على المنتخب بثنائية في الشوط الأول

تفوق المنتخب التونسي على المنتخب الوطني بثنائية مقابل هدف، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الودي الجاري بينهما الآن على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة.





جاء الهدف الأول للمنتخب التونسي في الدقيقة الثالثة عبر اللاعب عيسى العيدوني، قبل أن يضاعف نسور قرطاج النتيجة عند الدقيقة السابعة عبر لاعب المنتخب الوطني حمدي فتحي الذي سجل عن طريق الخطأ في مرماه.

بينما نجح المنتخب الوطني عبر اللاعب عمر كمال عبدالواحد في تسجيل أولى أهداف المنتخب عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 34.

ويخوض المنتخب الوطني اللقاء بكل من ..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عمر كمال - علي جبر - حسام عبدالمجيد - أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: طارق حامد - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

بينما يمثل تونس ..

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: منتصر الطالبي – ياسين مرياح – علي العبدي.

خط الوسط: وجدي كشريدة – عيسى العيدوني – إلياس السخيري – علي معلول.

خط الهجوم: محمد علي بن رمضان – إلياس عاشوري – يوسف المساكني.

