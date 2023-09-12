تشكيل المغرب الرسمي أمام بوركينا فاسو

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المغربي بقيادة وليد الركراكي، عن تشكيل أسود الأطلس لمواجهة بوركينا فاسو، في المباراة الودية خلال الأجندة الدولية، والتي يشهدها ملعب بولار دولولي.

تشكيل المغرب أمام بوركينا فاسو:



تشكيل المغرب

وكان المنتخب المغربي قد مر بنتائج سلبية، حيث تعرض للخسارة من جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف واحد، بينما تعادل قبلها أمام الرأس الأخضر من دون أهداف.

ونجح أسود الأطلس في تقديم مستويات مميزة خلال نسخة كأس العالم قطر 2022، حيث نجح في الوصول للمركز الرابع بالمونديال، بعدما تخطى عقبة العديد من المنتخبات القوية على رأسها البرتغال وإسبانيا.