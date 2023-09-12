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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تأكيدًا للوفد .. هاني العتال يكشف حل أزمة الزمالك واتحاد اليد

هاني العتال
هاني العتال

كشف هاني العتال، المرشح على مقعد نائب رئيس نادي الزمالك خلال الانتخابات المقبلة، عن حل أزمة لاعب الفريق الأول لكرة اليد مع الاتحاد المصري خلال الفترة الحالية.

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وكان الزمالك قد عاني من عدم سداد مديونية للاتحاد المصري لكرة اليد، ليقرر مسؤولي الأخير عدم السماح لعدد من اللاعبين بالمشاركة مع الفريق.

وأكد العتال عن حل أزمة الزمالك مع اتحاد كرة اليد عبر الصفحة الشخصية له

بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فقال: "رسمياً، استلام كارنيهات قيد فريق كرة اليد بنادي الزمالك".

وتابع: "بعد حل المشكلة بحمد الله، كل الدعم والتوفيق لملوك الصالات، اعتدناكم أبطالًا".

وكانت جريدة “الوفد” بالأمس، قد انفردت بإن هناك إنفراجة في أزمة الزمالك واتحاد كرة اليد، بعدما تم التواصل مع مصدر مسؤول بالفريق، ليؤكد بإن الأزمة في طريقها للحل، بعد دفع 4 مليون جنيه خلال بالأمس.

https://www.alwafd.news/5166095

ومن المقرر أن يقود الزمالك بسداد 4 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، من أجل السماح لجميع اللاعبين بالمشاركة مع الفريق.

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