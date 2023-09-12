الإسماعيلي يتعادل مع بلدية المحلة وديًا

تعادل الإسماعيلي مع بلدية المحلة بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما باستاد الإسماعيلية ضمن برنامج الاستعداد لخوض منافسات النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المحلي.

تقدم البلدية عن طريق حسام أشرف ثم تعادل الإسماعيلي بهدف ذاتي أحرزه مدافع البلدية في مرماه ثم أحرز سمانة الهدف الثاني من ركلة جزاء قبل أن يتعادل الشبراوي للإسماعيلي.

بدأ الإسماعيلي بتشكيل، مكون من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع: إياد العسقلاني ومحمد نصر ومحمد عمار وأحمد محسن

خط الوسط: محمد حسن وعماد حمدي وعمر الساعي وعبدالرحمن مجدي ونادر فرج.

خط الهجوم: باسم مرسي.

اللقاء كان جيدًا حيث اتسم أداء لاعبي الإسماعيلي بالجدية والإصرار لاسيما أن تلك الودية تعد هي البروفة الأخيرة للفريق قبل انطلاق منافسات النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المحلي.

وفضل إيهاب جلال، المدير الفني، تجريب أكثر من خطة بجانب إشراك مجموعة من اللاعبين في أكثر من مركز للوقوف على مدى تحقيق المرونة التكتيكية.