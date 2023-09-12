غداً.. دار الكتب والوثائق تحتفى بمئوية سيد درويش بندوة بحضور هانى شنودة

فى إطار الاحتفالات بمئوية فنان الشعب سيد درويش، تقيم دار الكتب والوثائق القومية ندوة فنية توثيقية، اليوم فى الساعة 12 ظهرا، يحضرها الموسيقار هانى شنودة، للحديث عن فنان الشعب وأثره فى الموسيقى المصرية.

وقال الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، إنّ الدار تحتوى ضمن مكوناتها على قاعة للموسيقى تحتفظ بالتراث الموسيقى اللامادي، ومن ضمن هذا التراث مجموعة من الموشحات والأغانى الخاصة بسيد درويش وتم رقمنتها لأن بعضها كان على أسطوانات عادية وبعضها كانت على أدوات حفظ وتسجيل أكبر من الأسطوانة وتم التعامل معها وتحويلها إلى نسخة رقمية.

وأضاف: لدينا ما لا يقل عن 12 تسجيلا ترجع إلى عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضى لفنانين سجلوا أغانى فنان الشعب سيد درويش، ومن أشهرهم حياة صبرى التى تتلمذت على يديه وشاركته فى بعض المسرحيات الغنائية، وكانت لوفاته أثر كبير عليها.

وتابع: «سيد درويش يستحق لقب فنان الشعب وما زلنا نردد أغنياته حتى الآن، ومن أعظمها النشيد الوطنى الحالي، وفى الغد سننظم ندوة فنية توثيقية عن الفنان سيد درويش الساعة 12 يحضرها الموسيقار هانى شنودة، وفى المجلس الأعلى للثقافة سننظم أمسية ثقافية لعرض فيلم تسجيلى يوم 14 أغسطس».

وواصل: «لدينا إعلانات الجرائد المعاصرة لسيد درويش وتخص المسرحيات والروايات الخاصة به مثل جريدة الأهرام وجريدة مصر وجريدة المقطم، ولدينا قائمة طويلة من الإعلانات المرسومة والمنشورة للمسرحيات والحفلات الخاصة به، والطوابع التذكارية الذى طُبعت احتفالا بذكراه مثل طابع فى عام 1958 ويتبع الجمهورية العربية المتحدة».