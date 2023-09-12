كارفخال: زيدان وأنشيلوتي كان لهم التأثير الأقوى عليَ

أوضح داني كارفخال، الظهير الأيمن لريال مدريد الإسباني، المدريبن الذين أثروا عليه خلال مسيرته الكروية، بعد الإنجازات التاريخية التي حققها مع الفريق الإسباني.

وأكد كارفخال أن الثنائي زين الدين زيدان وكارلو أنشيلوتي يعدان الأكثر تأثيرًا عليه في ريال مدريد خلال السنوات الماضية.

تصريحات كارفخال

تحدث كارفخال عن أفضل 3 مدربين خاض التدريبات تحت قيادتهم، حيث قال: "ريال مدريد كان يمتلك مدربون يتمتعون بشخصيات متشابهة جدًا، فقد منحوني الحرية، لكن زيدان وكارلو أنشيلوتي يعدان الأكثر تأثيرًا عليّ".

وأضاف: "الشيء الأصعب هو أن يكون الجميع سعداء، سواء لعبوا أكثر أو لعبوا أقل".

وتابع: "على المدرب أن يعرف كيف يعطي مكانًا لكل واحد منهم، لا أريد اختيار أحد منهم على الآخر".

وتطرق للحديث عن التدريب بعد اعتزال كرة القدم، فقال: "ليس مستبعدًا، لكنني أود أن أجلس مع أطفالي فور اعتزالي كرة القدم".

بينما تحدث عن بيلينجهام: "خلال اللحظات الأولى معنا في التدريب، نظرنا نحن اللاعبون القدامى لبعضنا خلال التدريبات، وقلنا: آه، هذا الرجل يعرف ما يفعله".

وأردف: "بيلينجهام سريع للغاية، كما أنه من الناحية الفنية يعد مجنونًا، فهو لاعب متكامل للغاية، لديه هدف، تمنحه الكرة يفهم ذلك ويعرف ماذا يفعل بها، إنه رائع للغاية وذكي".