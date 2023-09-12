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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا يفتتح معرض " أهلا مدارس " بأسعار مخفضة

معرض أهلا مدارس بالمنيا
معرض أهلا مدارس بالمنيا

افتتح اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا معرض" أهلا مدارس" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير المستلزمات و الأدوات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة فى متناول الجميع .

 

و المقام بجوار مستشفى الأورام على كورنيش النيل بمدينة المنيا ، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين ، والمحاسب أحمد راضي رئيس الغرفة التجارية بالمنيا،  ونائبه المهندس أحمد حسن أبو الليل ، و اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ، وعدد من مسؤولي الجهات ذات الصلة .

 

وأكد المحافظ ، على إقامة عدد من المعارض المماثلة ، بمراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ، وتكليفات وزير التنمية المحلية بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ، ومبادرة "كلنا واحد " للعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية ، وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات المدرسية ، من حقائب ، و ملابس ، و أحذية ، و أدوات مكتبية بأسعار مخفضة ، بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات، موجها مديرية التموين ، ورؤساء الوحدات المحلية ، بمتابعة أسعار المنتجات المعروضة ، و الإلتزام بها طوال أيام المعرض .

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