محافظ المنيا يفتتح معرض " أهلا مدارس " بأسعار مخفضة

افتتح اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا معرض" أهلا مدارس" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير المستلزمات و الأدوات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة فى متناول الجميع .

و المقام بجوار مستشفى الأورام على كورنيش النيل بمدينة المنيا ، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين ، والمحاسب أحمد راضي رئيس الغرفة التجارية بالمنيا، ونائبه المهندس أحمد حسن أبو الليل ، و اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ، وعدد من مسؤولي الجهات ذات الصلة .

وأكد المحافظ ، على إقامة عدد من المعارض المماثلة ، بمراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ، وتكليفات وزير التنمية المحلية بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ، ومبادرة "كلنا واحد " للعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية ، وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات المدرسية ، من حقائب ، و ملابس ، و أحذية ، و أدوات مكتبية بأسعار مخفضة ، بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات، موجها مديرية التموين ، ورؤساء الوحدات المحلية ، بمتابعة أسعار المنتجات المعروضة ، و الإلتزام بها طوال أيام المعرض .