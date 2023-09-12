الاتصالات تبنى جيلًا جديدًا من رواد الأعمال لدفع عجلة التنمية

تشجيع الطلاب والخريجين على الإبداع والعمل الحُر





تدريب 250 ألف شاب باستثمارات 1.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2022 2023

الشركات الناشئة تجذب صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 600 مليون دولار





أصبحت ريادة الأعمال والابتكار محركين رئيسين لنمو المجتمع، فهى تساهم فى حل المشكلات وخلق فرص عمل وتعزيز البحث والتطوير وتحقيق الاندماج والتكامل. وتتمتع ريادة الأعمال والابتكار بالعديد من الخصائص والمميزات التى تجعلها محركات رئيسية للنمو الاقتصادى، فهى تسمح للأفراد بإطلاق العنان لإبداعهم وابتكاراتهم، وإنشاء مشروعات وشركات جديدة، وتوفير منتجات وخدمات للمجتمع.

وتولى مصر اهتمامًا واضحًا بريادة الأعمــال وتعزيز الابتكار وتشــجيع الشــباب ليصــحبوا رواد أعمــال من خلال تشكيل العديد من حاضنات الأعمال التى تقدم حزمًا كاملــة مــن الخـدمات والمرافق والآليات، الأمر الذى أدى إلى ازدهار مشهد ريادة الأعمال فى السنوات الماضية بدرجة كبيرة، فى مختلف المجتمعات وجميع قطاعات الأعمال، وارتفاع نسبة الوعى بالمشروعات الصغيرة والمبتدئة، كما انتشرت مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال فى الجامعات والمؤسسات المختلفة بهدف توفير فرص دعم وتمويل ومساعدة أصحاب الأفكار الريادية وإرشادهم وتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات ناجحة.



قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أعداد وميزانية التدريب التقنى تضاعفت عدة مرات لتصل إلى مستهدف تدريب 250 ألف شاب باستثمارات1.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2022 2023.

أشار إلى أن الشركات التكنولوجية الناشئة نجحت فى جذب صفقات استثمارية وتمويلية بقيمة تزيد على 600 مليون دولار فى عام 2022؛ بنسبة نمو أكثر من 22 فى المائة عن عام 2021 الذى جذبت خلاله استثمارات بقيمة 491 مليون دولار.

ويعد تشجيع الابتكار وريادة الأعمال فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلى إحدى مهام مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. ومن خلال المركز، تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيــا المعلومــات إلى تعزيز وتشجيع البحــث والتطــوير والإبـداع وريادة الأعمــال مــن أجــل دفــع نمــو القطــاع ودعم التنميــة الوطنيــة المسـتدامة وجعل مصــر مركــزًا إقليمــيًا للإبـداع. ويهدف المركــز إلــى ترسيخ مفهوم الابتكار وريادة الأعمــال فــى الصــناعة الوطنيــة لضــمان اســتفادة الأفــراد والشركات مــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصالات.

ويصمم مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال وينفذ العديد من برامج بناء القدرات، التى تُعد جزءًا لا يتجزأ من المبادرات الاستراتيجية التى تُسهم فى وتعمل على تعليم وتدريب الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال.

ويمثل برنامج بناء قدرات الطلاب والخريجين فى مجال الإبداع وريادة الأعمال InnovEgypt الذى يقدمه المركز فرصة تدريبية لطلاب الجامعات والخريجين فى تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الطامحين أن يكونوا مبدعين ورواد أعمال فى المستقبل، إما عن طريق تأسيس شركات ناشئة مبتكرة أو إظهار مهارات مطلوبة بصورة كبيرة فى الشركات المحلية أو المتعددة الجنسيات.

ومن خلال البرنامج، يهدف المركز إلى دفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال ودعم الشباب المهتمين بالابتكار فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ يوفر تدريبًا فى مجال ريادة الأعمال والإبداع من أجل بناء قدرات الشباب وخلق ثقافة محلية قائمة على الابتكار.

وتشمل الأهداف الرئيسية للبرنامج تقديم المعرفة الأساسية للابتكار وإدارة التكنولوجيا، وتمكين الطلاب من توليد أفكار مبتكرة تتناول تحديات على أرض الواقع باستخدام الأساليب المُنظمة لتحريك وإثارة الأفكار، الذى يُعرف بعملية العصف الذهنى brainstorming، وأيضًا رفع الوعى بأهمية حماية الابتكار من خلال حقوق الملكية الفكرية والموضوعات المتصلة بها، مثل حقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، وتطوير مهارات تنظيم المشاريع من خلال تقديم المفاهيم الأساسية لريادة الأعمال، وتطبيق التعلم التفاعلى الذى يوفر الأدوات الأساسية اللازمة لبدء مشروعات ناشئة.

ويتكون البرنامج من ثلاث وحدات رئيسية، هى إدارة الإبداع والتكنولوجيا وهى دورة تفاعلية مدتها يومان وتتناول أساسيات إدارة الإبداع والتكنولوجيا؛ ومعسكر الفكر الإبداعى ومدته يومان ويتعلم الطلاب خلاله كيفية استخدام تقنيات مختلفة لتوليد أفكار وأعمال إبداعية بناء على التحديات الواقعية. والوحدة الثالثة هى ريادة الأعمال ومدتها يومان وتغطى المفاهيم الأساسية لريادة الأعمال وتوفر تدريبًا مفصلًا على الأدوات الأساسية التى يطلبها رواد الأعمال المحتملون لبدء أعمالهم الجديدة.

ويستهدف البرنامج طلاب الجامعات فى التخصصات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذين أنهوا بنجاح السنة الدراسية الثانية من كلية الهندسة، أو كلية الحاسبات والمعلومات، أو كلية العلوم قسم حاسب آلى، أو كلية التجارة قسم نظم المعلومات، أو المعاهد الهندسية، مع إعطاء أولوية للطلاب ذوى المشاركة الفعالة فى إحدى منظمات الطلاب بالجامعة أو من لهم نشاطات التطوع فى خدمات الدعم الاجتماعى خارج الجامعة، ومن يتمتعون بمهارات القيادة والقدرة على العمل فى فريق، والطلاب الطامحين لأن يصبحوا رواد أعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

وترجع أهمية تعليم الإبداع وريادة الأعمال لطلاب الجامعات والخريجين فى مساعدتهم على تطوير قدراتهم الإبداعية والريادية حتى تتوافق مع احتياجات سوق العملاء، وتشجيع الطلاب والخريجين على الإبداع والعمل الحُر بعد التخرج، وأيضًا على استخدام مهاراتهم الفكرية مع التدريب على كيفية إدارتها وتطويرها، وزيادة عدد الشركات الناشئة وبالتالى توفير فرص عمل لعدد أكبر من الخريجين وتوفير موظفين ذوى كفاءة للشركات المحلية، وبناء علاقات مجتمعية قوية ومترابطة لتحقيق نمو اقتصادى محلى.



ويتيح البرنامج إمكانية التقدم للطلاب والخريجين فى فريق أو أفراد من جميع المحافظات. ويُنظم التدريب فى مراكز إبداع مصر الرقمية فى القاهرة والجيزة وجامعة أسوان وجامعة جنوب الوادى وجامعة المنيا وجامعة سوهاج وجامعة المنصورة وجامعة المنوفية وجامعة قناة السويس وأيضًا فى المنطقتين التكنولوجيتين بأسيوط الجديدة وبرج العرب.

إن ريادة الأعمال والابتكار محفزان وسبيلان أساسيان لتحقيق الرخاء الاقتصادى، إذ يساهمان فى زيادة فرص العمل واستحداث أساليب جديدة للإدارة والعمل، وإدخال منتجات وخدمات مُبتكرة، ودعم أنشطة الابتكار الذى أصبح مفتاح النظريات الحديثة للتنمية والنمو وأحد أهم مفاتيح القدرة التنافسية ونجاح الأعمال.