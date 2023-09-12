كارفخال يكشف عن أفضل ثلاثة لاعبين زاملهم في ريال مدريد

علق داني كارفخال، الظهير الأيمن لريال مدريد ومنتخب إسبانيا، على أفضل ثلاثة لاعبين زاملهم في الفريق الملكي خلال تواجده داخل السنتياجو بيرنابيو.

وكشف الظهير الأيمن عن أن الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والإسباني سيرجيو راموس، والكرواتي لوكا مودريتش، يعدوا أفضل ثلاثة لاعبين زاملهم في الريال.

ووصف كارفخال لعبه بجانب الثلاثي بالأمر العظيم، حيث أكد أن الثلاثي يمتلكون مقومات كبيرة سواء على مستوى القيادة في التدريبات أو الملعب.

تصريحات كارفخال

تحدث نجم ريال مدريد عن أفضل 3 لاعبين شارك معهم غرفة الملابس، حيث قال: "كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس ولوكا مودريتش، الثلاثي يعد أشخاص رائعة يتحدثون إليك وعليك أن تستمع جيدًا بكل حواسك الخمس، وتدوين الملاحظات".

وتابع: "الثلاثي لديهم مميزات عديدة فتراهم يصلون في الساعة السادسة صباحًا ويبدأون في التدريب"ز

وأضاف: "التدرب ومزاملة هؤلاء الثلاثي أمر عظيم، بالإضافة إلى ذلك، تمكن لوكا من قيادة مثل هذه الدولة الصغيرة(كرواتيا) إلى نهائي كأس العالم لأكثر من مرة، لقد وصل إلى هنا وفاز على الجميع أمر لا يصدق".