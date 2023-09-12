طوارئ بقطاع الصحة فى قنا تحسبًا للعاصفة " دانيال "

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، تنكيس الأعلام المرفوعة على جميع الهيئات الحكومية والمديريات الخدمية والمبانى الجامعية والمدارس التابعة للمحافظة، لمدة 3 أيام مع إلغاء إقامة الاحتفالات والأنشطة خلال فترة الحداد.

تنفيذًا لقرار رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الحداد على مستوى الجمهورية، تضامنًا مع الأشقاء بدولتى المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

إعلان الطوارئ..

ووجه محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد خلال الفترة الحالية، ومنع كافة الإجازات بجميع مستشفيات المحافظة، وتوفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ ومضادات السموم وماسكات الأكسجين والأمصال مع زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين داخل المستشفيات.

وأكد المحافظ، على أهمية التنسيق المستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، ومديرية الصحة وغرف العمليات الفرعية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، على أن تستمر رفع درجة الاستعداد حتى انتهاء تأثير بقايا العاصفة دانيال على كافة محافظات الجمهورية، والذى بدأ منذ أمس الإثنين وأثر على عدد من محافظات الجمهورية.