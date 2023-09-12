لاعب تشيلسي الجديد: "رحيلي عن السيتي كان غريبًا"

أبدى كول بالمر، لاعب فريق تشيلسي الجديد، دهشته من كواليس رحيله عن مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لينتقل للبلوز.

وأكد بالمر في تصريحات نشرتها صحيفة "مترو" الإنجليزية، أن رحيله عن السيتي يعد غريبًا، حيث شدد على أن الرحيل عن النادي جعله في حالة صدمة.

تصريحات بالمر

بالمر

علق بالمر على قرار رحيله عن مانشستر سيتي، فقال: "لن أتحدث بإنني كنت بعيدًا عن المنافسة على مركزي في السيتي، لأنني لم أفعل ذلك من قبل".

وتابع: "كنت متواجد لبضع، مع الفريق الأول، أريد المزيد من الفرص للعب في مركزي، وأن يكون لي تأثير أكبر".

وأردف: "قرار رحيلي عن السيتي كان كبيرًا، عندما غادرت ملعب التدريب يوم الخميس، كنت أعلم أنني سأذهب إلى لندن في اليوم التالي".

وأضاف: "تعرضت للصدمة، فقد جلست في السيارة وخرجت، سيطر علي التفكير في أنني كنت هنا منذ 15 عامًا، لا أعرف أي شيء مختلف، لم يسبق لي أن انتقلت إلى نادِ آخر على سبيل الإعارة".

وتابع: "لم ألعب لأي فريق غير لمانشستر، المرة الوحيدة التي كنت فيها خارج مانشستر كانت في عطلة أو في مباريات خارج أرضي، الذهاب إلى هناك يبدو غريبًا، لكن ليس هناك وقت لنضيعه، يجب المضي قدمًا".