منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تجدد الدعوة إلى إطلاق سراح ثلاثة مسئولين أوكرانيين

جدد رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني، والأمين العام للمنظمة هيلجا ماريا شميد، دعواتهما المتكررة للإفراج الفوري عن ثلاثة مسئولين أوكرانيين في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا محتجزين في دونيتسك ولوهانسك منذ أكثر من 500 يوم.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، إنه لا ينبغي أبدًا اعتقال، أو احتجاز مسئولي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بسبب العمل الذي يقومون به وأثناء تنفيذ مهامهم.

ووصف عثماني هذه الاعتقالات بأنها عمل غير إنساني وانتهاك صارخ لحقوقهم، مشددًا على أن "رسالتنا إلى المسئولين واضحة وهي أنه يجب إطلاق سراح المعتقلين فورًا ومن دون قيد أو شرط.

وأضاف البيان أنه مضى أكثر من 500 يوم من المعاناة لعائلات الأوكرانيين المحتجزين.. مشددًا على أن هذا يجب أن يتوقف الآن".

من جانبها قالت الأمين العام للمنظمة هيلجا ماريا شميد إن المنظمة الأوروبية لا تدخر أي جهد وستواصل استخدام كل قناة وكل فرصة لتأمين إطلاق سراح المعتقلين.