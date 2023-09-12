فيديو لشاب يرتبط بفتاة في المترو يثير ضجة ومفيدة شيحة: لو بنتي هجيبها من شعرها

انتشر مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، لفتاة يتقدم إليها شاب ويعرض عليها الزواج، داخل إحدى عربات المترو الممتلئة بالركاب، ودخل الشاب من أحد الأبواب حاملًا وردًا وخاتمًا في علبة بيده، على أنغام أغنية تامر حسني "دخلت حياتي".

الإعلامية مفيدة شيحة علقت على مقطع الفيديو المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة : "هوس الترند وصل بينا للمرحلة دي، والشاب والفتاة يمثلوا وهذا الفيديو مصطنع وليس حقيقي تمامًا".

وطلبت الفتاة من صديقتها أن يصفقوا في مترو الأنفاق بعد إطلاقها "زغرودة"، قائلة:" بحبك"، في حين نال الفيديو الانتقادات والسخرية على، إذ علق متابع كاتبًا: “ادخلو الأبواب من بيوتها”.



شاهد فيديو الارتباط



وأضافت، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء،: "دي لو بنتي والمصحف أجيبها من شعرها، ودي حاجة مقززة الصراحة، وفين أهالي الناس دي، وفين الأصول".



وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن بعض الشباب يلجؤون إلى طرق غريبة بهدف الوصول إلى الترند على السوشيال ميديا، حتى لو هذا الأمر تتطلب فعل أشياء غريبة مرفوضة، والمهم تحقيق الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.